ChatGPT krijgt betere interface om aan teksten of code te werken

OpenAI geeft ontwikkelaars en tekstschrijvers meer ruimte om aan hun taken te kunnen werken met behulp van ChatGPT. Hiervoor wijzigt de interface van de AI-assistent, zodat de chatfunctie niet de volledige werkruimte in beslag neemt.

De nieuwe interface deelt ChatGPT op in twee vensters. In het grootste venster opent de code of tekst waar een gebruiker aan werkt. In een kleiner venster aan de zijkant, blijft ChatGPT aanspreekbaar voor verdere vragen.

De nieuwe interface geeft meer ruimte om aanpassingen te maken aan tekst of code. Bron: OpenAI

Deze nieuwe manier van werken vinden gebruikers onder de naam ‘canvas‘. ChatGPT zal zelf overschakelen naar de nieuwe interface wanneer het een scenario opmerkt waarin canvas nuttig kan zijn.

De optie is meteen in bèta beschikbaar voor ChatGPT-gebruikers met een Plus- of Team-abonnement. Volgende week lanceert het voor Enterprise- en Edu-gebruikers. Eens de functie algemeen beschikbaar is gesteld, zal OpenAI canvas beschikbaar maken voor gratis gebruikers.

Met ChatGPT werken aan een document

Gebruikers die de chatbot gebruiken voor ontwikkeltaken of het schrijven van teksten, merken volgens OpenAI dat de interface vlot werken tegenhoudt. Dat komt door de aard van de taken, die gepaard gaan met herwerkingen en revisies.

Met canvas moet ChatGPT een hulpmiddel worden voor dergelijke taken. Daarvoor introduceert OpenAI nog enkele functies die canvas nog beter moeten maken. Zo wordt het mogelijk om een vraag te stellen over specifieke onderdelen van de output. Gebruikers kunnen hiervoor relevante output aanduiden. Daarnaast komen er shortcuts voor enkele aanpassingen die vaak gevraagd worden zoals het debuggen van code of het aanpassen van de tekstlengte.

Gebruikers kunnen zelf ook aanpassingen maken in de tekst of code. Voor wijzingen die ChatGPT doorvoert, hebben gebruikers ook altijd de keuze om de aanpassingen weer terug te draaien.

Aangepaste versie van GPT-4o

De assistentie in canvas wordt gegeven door een aangepaste versie van LLM GPT-4o. De aanpassingen komen van een nieuwe dataset, gegenereerd met o1. Dit model haalt momenteel de beste resultaten in redeneren, coderen en rekenen bij OpenAI.

Met canvas moet ChatGPT een beter hulpmiddel worden voor het schrijven van teksten of code. Samen met de AI-assistent kan een gebruiker aan een document werken, maar over het uiteindelijke resultaat heeft de gebruiker altijd het laatste woord.

