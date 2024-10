Google helpt ontwikkelaars het beste Gemini- of Gemma-model te kiezen

Google helpt ontwikkelaars het correcte AI-model te kiezen voor hun behoeften. Dit verloopt via de nieuwe ‘Compare Mode’ die wordt toegevoegd aan Google AI Studio.

Google AI Studio krijgt de nieuwe functie Compare Mode. De tool geeft ontwikkelaars een snelle manier om AI-modellen met elkaar te vergelijken. Alle Gemini- en Gemma-modellen zijn in de tool met elkaar te vergelijken.

“Als ontwikkelaar begrijpt u de kritieke afwegingen die bij modelselectie horen, zoals kosten, latency, tokenlimieten en responskwaliteit. Compare Mode vereenvoudigt dit proces door u in staat te stellen antwoorden naast elkaar te vergelijken over de verschillende Gemini- en Gemma-modellen die beschikbaar zijn in AI Studio heen”, verduidelijkt Kat Kampf, product manager van Google AI Studio.

2 modellen vergelijken

De nieuwe functie is onmiddellijk beschikbaar in Google AI Studio. Ontwikkelaars klikken de ‘Compare’-knop aan om toegang te krijgen tot de tool. De foto van de tool, die bovenaan dit artikel te vinden is, lijkt erop te wijzen dat er in het overzicht maximaal twee modellen tegelijk vergeleken kunnen worden. Om de vergelijking te starten, schrijft de ontwikkelaar een prompt uit. Vervolgens kan het worden vergeleken binnen welke tijd de respons verschijnt en wat de kwaliteit ervan is.

Gemini promoten bij eindgebruiker

Binnen Google vond er vorige week daarnaast een reorganisatie plaats om de Gemini-app beter te kunnen promoten bij eindgebruikers. Met de reorganisatie hoopt Google een sterkere positie in het AI-veld te kunnen innemen.

De ontwikkeling van de app komt voortaan onder de verantwoordelijkheid van Google DeepMind te staan, het toegewijde AI-team verantwoordelijk voor de belangrijkste AI-producten van Google. Door de reorganisatie moet de app op verschillende vlakken verbeteren. Het gaat om verbeteringen in de feedback loopt, snellere verspreiding van nieuwe modellen en efficiëntere werking.

De Google Assistant blijft onder een apart team doorontwikkeld worden. Dit team schuift ook door, maar naar de afdeling ‘Platforms & Devices’. Op die manier komen de ontwikkelaars in direct contact te staan met de uiteindelijke producten waarop de digitale assistent werkt.

