OpenAI sluit Google-deal, maar voert strijd met Gemini op

Het huwelijk tussen Microsoft en OpenAI is goed en wel ten einde. Toch heeft laatstgenoemde AI-rekenkracht nodig, waarbij Google Cloud nu is ingeschakeld om hulp te bieden. Tegelijkertijd verlaagt OpenAI de eigen prijzen en lanceert het nieuwe modellen om het Gemini-team van Google te overtreffen.

Reuters ontdekte de Google Cloud-deal via drie bronnen. OpenAI maakte zich al cloud-onafhankelijk van voormalige geldschieter Microsoft. Onder meer het Stargate-project voor een VS-brede AI-infrastructuur biedt een uitweg voor het bedrijf van CEO Sam Altman. Hijzelf ambieert eveneens om OpenAI een forse aanwezigheid in het Midden-Oosten te geven.

Partner en concurrent

Na een valse start met Bard en AI Overviews in de welbekende zoekmachine lijkt Google tegenwoordig aan kop te gaan op LLM-gebied. Terwijl Anthropic, Meta, Mistral, DeepSeek en ook OpenAI lang niet genoeg aanbod heeft voor een volledige AI-infrastructuur, heeft Google er wel de goede papieren voor. Daar komt bij dat de meest recente Gemini-modellen competitief zijn met de sterkste concurrentie.

OpenAI wil verandering brengen in dat laatste aspect, zowel door middel van prijsverlagingen als nieuwe LLM’s. o3 is een reusachtige 80 procent goedkoper geworden via de API. Het (tot nu toe) sterkste OpenAI-model is daarmee niet 10 dollar per miljoen input tokens en 40 dollar per output tokens, maar respectievelijk 2 en 8 dollar.

o3 wordt echter voor ChatGPT Pro- en Team-gebruikers niet meer de slimste AI-optie. Deze week onthulde OpenAI o3-pro, een krachtigere variant van o3 en de vervanger van o1-pro. Daar vraagt het bedrijf wel een stevige API-prijs voor: 20 dollar per miljoen input tokens en 80 dollar per miljoen output tokens.

Geen probleem

Toen Microsoft met OpenAI in zee ging, leek dat een uitermate slimme zet. Zonder toegang tot de LLM’s van laatstgenoemde was het leger aan Copilot-opties er niet of veel later pas gekomen, en had Microsoft in 2023-24 een veel lastiger pad te bewandelen richting een volwassen AI-benadering. Anno 2025 blijkt dat Google’s interne ontwikkeling op de middellange termijn zijn vruchten afwerpt. Terwijl Microsoft nu moet proberen haar afhankelijkheid van OpenAI te verkleinen, borduurt Google voort op de successen (en gefaalde projecten) die het tot nu toe heeft neergezet.

Daar komt bij dat de deal met OpenAI vermoedelijk erg lucratief is. Zelfs als Google’s eigen strategie er minder positief uitzag dan nu het geval is, had de Cloud-divisie het bedrijf flink financieel vooruitgeholpen om een achterstand weg te werken.

Voor op de langere termijn stellen analisten tegenover Reuters dat Google wat te vrezen heeft van ChatGPT als alternatieve zoekmachine. Dat mag wellicht zo zijn. Toch is dat nog toekomstmuziek en is het onduidelijk of “AI search” al in de juiste vorm gegoten is. Google experimenteert erop los, met AI Mode als nieuwste initiatief. Hierbij levert Google Gemini een vergelijkbaar leesbaar antwoord op vragen van gebruikers, maar wordt deze voorzien van veel duidelijkere links naar extra informatie dan bij ChatGPT of Perplexity het geval is. Google staat er dus ook op dat gebied niet zo slecht voor.

