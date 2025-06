OpenAI o3-pro en Google Gemini “Kingfall” in aantocht

OpenAI en Google staan op het punt om elk een nieuw AI-model te introduceren dat de grenzen van geavanceerd redeneren en programmeren verder verlegt.

OpenAI is van plan een update uit te brengen voor ChatGPT. Daarmee activeert het bedrijf het nieuwe o3 Pro-model. Dit model beschikt over meer rekenkracht en kan, zo meldt BleepingComputer, beter nadenken.

ChatGPT biedt momenteel o4-mini, o4-mini-high, GPT-4.5, GPT-4.1 en GPT-4.1-mini aan, naast o3 voor $20 Plus-abonnees. Het Pro-abonnement van $200 bevat al deze modellen plus het o1 Pro-model, dat extra rekenkracht levert voor zwaardere taken.

De toevoeging van Pro betekent dat het model over meer rekenkracht beschikt, waardoor het beter in staat is om complexe opdrachten betrouwbaar uit te voeren. Tot nu toe bevat het Pro-abonnement het krachtige maar inmiddels verouderde o1 Pro-model.

De o3 Pro moet dit vervangen en combineert de sterke redeneringscapaciteiten van o3 met de stabiliteit van o1 Pro. Daarmee biedt het meer denkvermogen en betere prestaties bij lastige taken zoals wiskunde, coderen en wetenschap op gevorderd niveau. De officiële aankondiging van deze upgrade staat mogelijk voor volgende week op de agenda.

Onbekend Google-model

Tegelijkertijd lijkt ook Google met een nieuwe AI doorbraak te komen. Onder de codenaam Gemini Kingfall dook kortstondig, ongeveer 20 minuten, een onbekend model op binnen AI Studio, wat snel werd verwijderd. Volgens BleepingComputer is bij Kingfall sprake van een programmeerkampioen.

Het lijkt geen update te zijn van het bestaande Gemini 2.5-Pro-model, maar een geheel nieuw systeem dat zich volgens vroege signalen vooral onderscheidt op programmeergebied. Een voorbeeld van de kracht: een Reddit-gebruiker gaf een simpele opdracht van drie regels om een werkende Minecraft-kloon te maken in één HTML-bestand, inclusief terrein, mobs en pixelgraphics. Gemini Kingfall leverde direct een grotendeels functionerend resultaat, al zaten er nog enkele schoonheidsfoutjes in, zoals een gebroken watertextuur.

Beide ontwikkelingen wijzen op een trend waarbij AI-modellen niet alleen sneller of accurater worden, maar ook creatiever, zelfstandiger en beter inzetbaar voor technische en professionele toepassingen.