Pega brengt extra AI-tooling naar Infinity-platform

Pegasystems voorziet het Pega Infinity-platform van tools die verbeterde generatieve AI (GenAI)-mogelijkheden bieden voor het zelfstandig oplossen van klantproblemen.

In versie ’24 van het Pega Infinity-platform zijn de automatiseringsfuncties aanzienlijk uitgebreid. De nieuwe oplossingen en tools ondersteunen bij het sneller ontwikkelen van GenAI-toepassingen. Met de innovaties wil Pegasystems een aantal sectoren beter ondersteunen. Zo komen er updates voor Pega Platform, Pega Customer Decision Hub, Pega Customer Service en Pega Sales Automation.

Een belangrijke uitbreiding uit Pega Infinity ’24 is de toegang tot meerdere LLM’s. Waar voorheen alleen OpenAI werd ondersteund, kunnen gebruikers nu ook kiezen uit de LLM’s van Amazon Bedrock en Google Vertex AI, waardoor ze meer opties hebben voor hun toepassingen.

Daarnaast heeft de Pega GenAI Blueprint-tool een update gekregen. Met deze tool kunnen gebruikers ideeën voor GenAI-applicaties omzetten in interactieve blauwdrukken. De nieuwe versie maakt het mogelijk om blauwdrukken te importeren in Pega App Studio, waar gebruikers hun applicatie stapsgewijs kunnen bouwen en in productie nemen.

Pega Infinity integreert nu ook zogenoemde Pega GenAI Coaches in alle applicaties. Een GenAI Coach is een soort mentor die gebruikers in natuurlijke taal begeleidt bij het gebruik van de Pegasystems-tools. Met de update kunnen gebruikers nu voor elke ontwikkelde applicatie een Pega GenAI Coach aanmaken, zodat eindgebruikers eenvoudiger leren omgaan met de applicatie.

Ook Pega Customer Decision Hub heeft diverse updates ontvangen, waaronder verbeterde mogelijkheden voor het orkestreren van de customer journey, het ontwikkelen en integreren van merkstrategieën en het bewaken van de merkidentiteit in alle klantinteracties. Verder biedt het platform integraties met Snowflake en Google BigQuery voor verbeterde data-analyse.

Met de nieuwe Pega Message Stream kunnen marketingteams e-mails rechtstreeks binnen de tool verspreiden, monitoren en optimaliseren, waardoor een apart e-mailplatform overbodig wordt.

Komst AI-agents

Tot slot krijgen de Pega Customer Service- en Pega Sales Automation-suites nieuwe ‘agentic AI’-functionaliteit voor het creëren van AI-agents. Hiermee kunnen bedrijven AI-chatbots ontwikkelen die zelfstandig bepaalde acties voor klanten uitvoeren.

Deze AI-chatbots kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van kennisartikelen, gepersonaliseerde aanbiedingen en vervolgstappen om klantvragen op te lossen zonder tussenkomst van een menselijke medewerker. Ook ondersteunen zij menselijke agents door snel informatie op te zoeken die helpt om vragen efficiënter te beantwoorden.

Pega Sales Automation biedt tevens integraties met Zoom en Webex, wat virtuele verkoopvergaderingen eenvoudiger maakt en deals versnelt.

De updates voor het Pega Infinity-platform zijn nu beschikbaar voor alle Pega Cloud-abonnees.

