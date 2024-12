Edge-users gebruikten 10 miljard keer Copilot-functionaliteit

Gebruikers van de Microsoft-browser Edge hebben in 2024 maar liefst 10 miljard interacties gehad met de AI-assistent Copilot. Dit blijkt uit voorlopige jaarcijfers over het gebruik van de Edge-browser, die Microsoft onlangs heeft gepubliceerd.

Volgens Microsoft vinden steeds meer eindgebruikers hun weg naar de Edge-browser. Vooral de AI-assistent Copilot werd het afgelopen jaar intensief gebruikt, zoals de cijfers laten zien. In 2024 voerden Edge-gebruikers maar liefst 10 miljard chats met Copilot.

Naast de stijgende populariteit van Copilot via Edge, was ook de zoekmachine Bing in 2024 weer veelgebruikt. Dagelijks maakten 140 miljoen gebruikers gebruik van Bing voor zoekopdrachten. Daarnaast werden meer dan 800 miljoen artikelen, verhalen en updates per dag gelezen op MSN.

Ook meer gebruik diensten

Niet alleen de AI-functionaliteiten trokken veel aandacht, ook andere diensten binnen Edge waren populair. De ingebouwde vertaalfunctionaliteit verwerkte in totaal 38 biljard karakters. Verder werden via de verzenddienst Drop 48 miljoen berichten en bestanden uitgewisseld tussen pc’s en mobiele apparaten. Bovendien bespaarden gebruikers jaarlijks gemiddeld 400 dollar dankzij de geïntegreerde shopping-assistent.

Hogere prestaties Edge

De prestaties van de browser verbeterden in 2024 verder, blijkt uit aanvullende details. Met de Sleeping Tabs-functie, die inactieve tabs ‘bevriest’, werd meer dan 7 biljoen MB aan geheugen bespaard. De Password Monitor beschermde ruim 7,3 miljard wachtwoorden die in de browser zijn opgeslagen, en de Tracking Prevention-functionaliteit blokkeerde 1,8 biljoen trackers.

Edge bleek ook op het gebied van beveiliging effectief. De ingebouwde securityfeatures wisten meer dan 1,4 miljard scam- en malware-aanvallen en phishingpogingen te blokkeren.

