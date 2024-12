Microsoft vervangt web-app Copilot met native versie voor insiders Windows 10 en 11

Microsoft deed deze week een tamelijk onverwachte aankondiging voor Windows Insiders. Het bedrijf rolt nu een nieuwe versie van de Copilot-app uit voor Windows 10 en 11. Microsoft vervangt de oude webgebaseerde applicatie door een native versie.

Dit schrijft Neowin. Naast het afscheid van PWA (Progressive Web App), introduceert de update een nieuwe Quick View. Die is vergelijkbaar met wat de ChatGPT-app in Windows biedt. Gebruikers kunnen zelfs een nieuwe sneltoets gebruiken om Copilot te openen. Namelijk Alt + Spatie.

Dit is de aankondiging van Microsoft, die de redactie van Techzine vertaalde naar het Nederlands:

Het is native: Met deze update wordt de vorige Copilot Progressive Web App (PWA) vervangen door een native versie. Nadat je de update van de Copilot-app hebt geïnstalleerd, zul je het in je systeemvak zien verschijnen wanneer je Copilot opent.

De nieuwe Copilot-app in Windows 11

Nieuwe quick view: Je kunt de nieuwe quick view voor Copilot openen door de sneltoets Alt + Spatie te gebruiken op Windows 10- en 11-pc’s. Je kunt het quick view-venster verplaatsen en de grootte aanpassen aan je werkwijze. Je kunt Alt + Spatie gebruiken om het quick view-venster van Copilot te openen en te sluiten wanneer je het nodig hebt. Om terug te schakelen naar het hoofdvenster van de Copilot-app, klik je gewoon op het pictogram in de linkerbovenhoek van het quick view-venster. PC’s met een speciale Copilot-toets openen de Copilot-app in het hoofdvenster. Copilot blijft opties verkennen voor sneltoetsen in de app.

Let op bij gebruik van de sneltoets

De sneltoets Alt + Spatie wordt vaak gebruikt in andere apps. Het is mogelijk dat gebruikers een conflict tegenkomt met apps zoals PowerToys Run en meer. Microsoft zegt dat Windows de sneltoets toewijst aan de app die men het eerst opent. Of die op de achtergrond draait.

Een ander punt om toe te voegen is dat de nieuwe Copilot-app geleidelijk wordt uitgerold, dus het kan nog een paar dagen duren voordat deze bij gebruikers op de computer met een Windows Insider-build (in elk kanaal) verschijnt.