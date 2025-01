Drupal lanceert no-code CMS 

Drupal CMS is een systeem voor mensen die niet gewend zijn websites te ontwikkelen. Zij kunnen met een paar klikken een all-round website neerzetten. Het nieuwe CMS werd deze week gelanceerd.

Bij het opstarten van Drupal CMS valt direct een belangrijk verschil op met alle voorgaande Drupal-versies. De configuratie en het beheer van Drupal CMS worden gedaan via het browserscherm. Gebruikers hoeven vooraf niets te installeren op een (locale) server en het werken met een terminal is niet nodig. Dit draagt direct bij tot de laagdrempelige instap voor het CMS.

Voornaamste doelstellingen

Het openingsscherm van Drupal CMS is recht door zee. De gebruiker krijgt één simpele vraag: wat zijn de voornaamste doelstellingen van jouw website? Daaronder staat een paar opties waar men uit kan kiezen. En met een paar klikken ontstaat al de eerste pagina.

De gekozen doelstelling bepaalt met welke functionaliteiten de gebruiker start bij de bouw van de website. Bij de release van Drupal CMS 1.0 eerder deze week zijn zes opties beschikbaar. Events, News articles, Blogs, Projects, en Case studies. (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

AI gestuurd

Gewenste aanpassingen aan de opbouw van de website geeft de gebruiker aan via een chatveld, de Drupal Agent Chatbot. Waar men in het verleden de hulp van een ontwikkelaar nodig had om bijvoorbeeld bij de upload van een afbeelding af te dwingen dat deze voldoet aan een bepaalde resolutie, vraag de gebruiker nu de Drupal Agent Chatbot: Kun je ervoor zorgen dat alleen hoge resolutie afbeeldingen geüpload worden.

Drupal CMS creëert daarop deze voorwaarde bij het uploaden van een afbeelding. Geen gedoe met zelf instellingen veranderen maar simpelweg aan de chatbot vragen of deze mogelijkheid toegevoegd kan worden.

Eveneens AI gestuurd is de sitemigratie. Gangbaar is bij dit soort trajecten dat oude content handmatig overgezet dient te worden. Met Drupal CMS regel je de contentmigratie met AI.

Demo-omgeving

Wie zelf wil proberen hoe Drupal CMS werkt krijgt op Drupalcode.org toegang tot een demo-omgeving van het CMS. Drupal CMS is nog volop in ontwikkeling. Het bedrijf doet dan ook een beroep op de Drupal-community om bij te dragen aan de bouw van het CMS. Hoe dat werkt is te lezen op drupal.org/starshot.

Meer nieuwe functies

Er is nog werk aan de winkel voordat Drupal volledig aan alle behoeften kan voldoen, dus men verwacht regelmatige updates en nieuwe features uit te brengen. Als onderdeel van een driejarige strategie is Drupal van plan nieuwe functies te introduceren, zoals de Experience Builder. Dit is een visuele tool die is ontworpen om het creëren van digitale ervaringen eenvoudiger en intuïtiever te maken. De eerste versie, Experience Builder 1.0, wordt naar verwachting later in 2025 gelanceerd.