Eigen website maken, WordPress of een website maker?

Zelf een eigen website maken is vandaag de dag steeds eenvoudiger geworden. Er zijn talloze tools waarmee je zelf relatief eenvoudig een website kunt maken. Door het vele aanbod kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet en sterk gaat twijfelen. WordPress is het meest gebruikte CMS (Content Managent Systeem) ter wereld en daarom dat we WordPress ook als voorbeeld gebruiken met verschillende website makers. In dit artikel gaan we de voor- en nadelen van WordPress maar ook van website makers met je doorlopen zodat je eventuele tegenslagen voor kunt zijn.

Wat heb je nodig bij het maken van een eigen website met WordPress?

WordPress, het meest gebruikte CMS ter wereld om je eigen website mee te ontwikkelen. Op het internet vind je misschien wel honderden artikelen over hoe gemakkelijk het wel niet is om met WordPress een eigen website te maken maar is dit wel zo? Voordat je kunt beginnen met het ontwikkelen van een website met WordPress zijn er wel enkele zaken die je moet weten en op voorhand moet aanschaffen.

1) Een hosting provider die je WordPress website kan hosten

Als je een website wilt ontwikkelen met WordPress dan heb je een hosting provider nodig die je WordPress website kan hosten zodat deze 24/7 online is voor bezoekers. Dit geldt overigens ook als je een website met een ander CMS ontwikkeld als Joomla, Drupal of Magento.

Er zijn tientallen al niet honderden hosting providers in Nederland dus er is genoeg keuze. Vind je het lastig om een keuze te maken en weet je niet goed waar je op moet letten? Bezoek dan eens de website Hostingvergelijker.nl. Daar kun je de beste website hosting providers van Nederland met elkaar vergelijken.

2) Kies een geschikt WordPress thema voor je website

Thema (of theme)? WordPress is opgebouwd uit thema’s die je website vormgeven en plug-ins die extra functionaliteiten aan je website toe kunnen voegen. Als je WordPress installeert dan komt dit met een standaard thema waarmee je kunt beginnen. Echter is dit heel erg beperkt en kun je er niet veel mee. Er zijn WordPress thema’s waarmee je veel meer kunt en waarmee je al een grote basis van je website kunt neerzetten zonder dat je hiervoor heel veel moeite hebt moeten doen. Onderzoek dus ook goed met wat voor WordPress thema je graag zou willen gaan werken. Er zijn betaalde en gratis WordPress thema’s. Betaalde WordPress thema’s zijn over het algemeen wat uitgebreider en verder ontwikkeld en hier kun je ook rekenen op een betere support als je tegen onverwachte problemen aanloopt.

3) Aansluitbare WordPress plug-ins voor je website

Zoals we al eerder hebben aangegeven kun je met behulp plug-in (extra modules) je WordPress website uitbreiden met extra functionaliteiten. Denk aan een contactformulier die bezoekers kunnen invullen, een SEO plug-in waarmee je de vindbaarheid van je website kunt verbeteren en last but not least, een website builder. Dit laatste, een website builder, zit soms al verwerkt in het thema maar is dus wel iets om goed uit te zoeken. In sommige gevallen zijn plug-ins betaald maar veel zijn gratis te gebruiken.

Voordelen van een eigen website maken met WordPress

Je bent zelf 100% eigenaar van je website

Je kunt zelf een hosting provider kiezen en hebt invloed op de snelheid van je website Wil je overstappen naar een andere hosting provider dan is dat geen enkel probleem

Je hebt de vrijheid om alles te doen met je website

Je hebt een enorme community waar je terecht kunt met vragen

WordPress is zoekmachine vriendelijk en kun je uitgebreid optimaliseren

Er zijn geen limieten en kunt je website uitbreiden met zoveel pagina’s als je wilt

Er zijn duizenden thema’s (website designs) waar je uit kunt kiezen

Nadelen van een eigen website maken met WordPress

Door de extra vrijheid moet je wel wat meer zelf uitzoeken en regelen

WordPress is geliefd bij hackers, beveilig je website dus goed

Je moet zelf je WordPress, thema’s en plug-ins met regelmaat updaten/onderhouden. Doe je dit niet dan hebben hackers een grotere kans om in te breken op je website.

Zoveel plug-ins dat je door de bomen het bos niet meer ziet

WordPress websites lijken soms erg veel op elkaar

Enige technische kennis is vaak wel vereist

Afhankelijk van wat je precies wilt kunnen de kosten oplopen door het aanschaffen van betaalde thema’s en plug-ins.

Wat heb je nodig bij het maken van een eigen website met een website maker?

Laten we eerste even kort behandelen wat een website maker is en wat wij hieronder verstaan. Met een website maker hebben wij het over partijen die software aanbieden waarmee je eenvoudig zelf je website kunt maken. Dit is vaak software die zij zelf hebben ontwikkeld en die je dus alleen bij hun kunt gebruiken. Bij het kiezen van een website maker is er minder nodig dan wanneer je een website met WordPress wilt ontwikkelen.

1) Een website maker die aansluit bij jouw specifieke wensen

Er zijn tientallen al niet honderden bedrijven die hun eigen website maker hebben ontwikkeld en deze aanbieden op het internet. Elk bedrijf pretendeert natuurlijk de beste te zijn maar het loont om goed te onderzoeken welke website maker het beste past bij jou. Bedenk dus eerst goed wat voor een soort website jij wilt gaan ontwikkelen en wat je hier eventueel voor nodig hebt. Daarna ga je pas zoeken naar verschillende website makers en bekijken wat de beste website maker voor jou is.

Ook niet geheel onbelangrijk is online kijken wat andere klanten vinden van het bedrijf en het gebruik van de website maker.

Voordelen van een website ontwikkelen met een website maker

Alles onder één dak. Hosting, thema’s (designs), plug-ins (extra uitbreidingen) en support.

Specifiek support voor jouw website maker

Je hoeft zelf niks te onderhouden of updates voor uit te voeren. De software wordt onderhouden door de ontwikkelaar.

Snel online en geen gedoe met het regelen van een hosting provider

Duidelijk kostenplaatje en geen onverwachte kosten

Nul technische kennis vereist

Nadelen van een website ontwikkelen met een website maker

Beperkingen in de website maker. Misschien wil je iets wat niet mogelijk is binnen de huidige website maker

Hosting is vaak inbegrepen maar kan traag zijn, hier is dan soms weinig aan te doen

Je bent niet 100% eigenaar van de website. Wil je bijvoorbeeld weg naar een andere partij dan kun je de website niet mee verhuizen

Conclusie, WordPress of een website maker?

Hopelijk hebben we in dit artikel duidelijk kunnen maken wat de voor- en nadelen van beide oplossingen zijn. Wat je uiteindelijk kiest is volledig afhankelijk van jouw wensen. Ben je enigszins technisch onderlegd en vind je de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt belangrijk, dan is WordPress een geschikte oplossing. Wil je snel een website in elkaar zetten, heb je geen zin in technisch geneuzel en vind je het prima dat je vastzit aan je huidige partij en niet zomaar weg kunt, dan is een website maker de oplossing voor jou.