Bug in Claude Code leidde tot haperende hardware

Een bug in Anthropic’s recent gelanceerde AI-tool Claude Code leidde bij de lancering tot problemen voor gebruikte hardware. Inmiddels is de bug verwijderd en een troubleshooting-gids uitgebracht.

Volgens gebruikers op GitHub zorgde een bug in de onlangs gelanceerde AI-tool Claude Code van Anthropic voor het maken van code voor grote hardware-problemen. Een fout in de auto-updatefunctionaliteit van de tool zou ervoor hebben gezorgd dat workstations onstabiel werden of zelfs helemaal vastliepen.

Oorzaak

De oorzaak van deze problemen waren dat bij de installatie van Claude Code op ‘root’- of ‘superuser’-niveaus, de permissies die voor programma’s veranderingen op OS-niveau mogelijk maken, de ‘buggy’ auto-update commando’s ervoor zorgden dat applicaties normaliter beperkt toegankelijke file directories aanpasten. In het ergste geval zorgde dit ervoor dat systemen vastliepen.

Volgens de gebruikers met problemen moesten zij daarom een zogeheten ‘resuce instance’ aanmaken om de bestandspersmissies die de Claude Code-commando’s kapot maakten op te lossen.

Anthropic lost bug op

Anthropic heeft inmiddels ingegrepen en heeft de problematische commando’s inmiddels uit Claude Code verwijderd. De AI-ontwikkelaar heeft daarnaast een link aan de instructies voor codetool toegevoegd die gebruikers naar een troubleshootings guide stuurt.

