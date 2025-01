ChatGPT kampt wederom met wereldwijde storing (update)

Update 15:30: Nadat OpenAI aangaf dat alle systemen weer werkten, toont de statuspagina opnieuw dat ChatGPT problemen ervaart. Gebruikers melden dat ze wel weer contact kunnen leggen met ChatGPT.

Sinds kort kampt ChatGPT met een storing. Hoewel de website van OpenAI’s chatbot soms laadt, volgt er geen reactie op inputs van gebruikers.

De storing is pas kort aan de gang. Echter zijn er al duizenden meldingen van een probleem sinds 12:30. Er lijkt niets aan de hand te zijn met de website of de API. Wie erin slaagt om de website te bereiken, krijgt hooguit “Internal Server Error” als antwoord terug van de chatbot. Momenteel verschijnt er “Bad Gateway” op de website chat.openai.com. Ook betalende gebruikers kunnen geen contact leggen met de dienst via deze link.

Grote vraag

Ook in december kampte ChatGPT met een wereldwijde storing. Destijds bevestigde OpenAI via X dat er problemen waren met de dienst. Op moment van schrijven is er nog niet een soortgelijk bericht verschenen. Dat is niet al te gek, aangezien de storing pas net begonnen is. Mogelijk is het van korte duur.

De oorzaak voor een DoS-storing als deze is doorgaans een te grote vraag. OpenAI-concurrent Anthropic kiest er regelmatig voor om sommige Claude-modellen (zoals Claude 3.5 Sonnet) enkel voor betalende gebruikers beschikbaar te stellen. OpenAI houdt de beste LLM’s (zoals onbeperkt GPT-4o en o1) achter een betaalmuur. Met ChatGPT Pro heeft het bedrijf zelfs een optie geïntroduceerd voor 200 dollar per maand, dat zelfs op dat prijsniveau verliezend zou zijn.

We zullen dit bericht updaten als de dienst weer bereikbaar is. Mochten we het niet direct in de smiezen hebben, dan is de statuspagina van OpenAI de snelste informatievoorziening.

Lees ook: ChatGPT weer online na wereldwijde storing