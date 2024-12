ChatGPT weer online na wereldwijde storing

Na een wereldwijde storing is OpenAI’s ChatGPT weer operationeel. OpenAI bevestigde op X dat zowel ChatGPT als de API te maken hadden met een storing, maar dat deze inmiddels succesvol is verholpen.

Dit melden verschillende media. De storing leidde ertoe dat miljoenen gebruikers wereldwijd geen toegang hadden tot de chatbot. OpenAI had via sociale media laten weten: “We ervaren op dit moment een storing. We hebben het probleem geïdentificeerd en werken aan een oplossing. Sorry, we houden jullie op de hoogte!” Op sociale media verschenen diverse reacties, variërend van grappen en spot tot humor en frustratie.

Vorige maand bood OpenAI-CEO Sam Altman zijn excuses aan op X na een storing waarbij ChatGPT 30 minuten niet beschikbaar was. Volgens Downdetector, een website die storingen bijhoudt, waren meer dan 19.000 mensen getroffen door de onbeschikbaarheid van de chatbot. In een bericht op X erkende Altman de storing en zei dat het bedrijf veel beter was geworden in betrouwbaarheid, maar dat er nog veel werk te doen is.

Eerder op woensdag bracht technologiebedrijf Apple grote updates uit voor zijn kunstmatige intelligentie, waarbij ChatGPT van OpenAI werd geïntegreerd in native applicaties, waaronder Siri, op de iPhone. In een opvallende stap voor het privacygerichte bedrijf is Apple een samenwerking aangegaan met OpenAI om ChatGPT te integreren in verschillende oplossingen. Gebruikers van de nieuwste iPhone of iPad kunnen nu toegang krijgen tot de AI-chatbot zonder Apple’s ecosysteem te verlaten.

Ook storing bij Instagram, WhatsApp en Facebook

De storing bij ChatGPT kwam slechts een dag nadat Meta’s platforms Instagram, WhatsApp en Facebook te maken kregen met grootschalige storingen. Ook Meta erkende de problemen en schreef op zijn officiële X-account: “We zijn ons ervan bewust dat een technisch probleem de toegang tot onze apps voor sommige gebruikers beïnvloedt. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen en bieden onze excuses aan voor het ongemak.”