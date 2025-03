Kosten grootste belemmering voor aanschaf ERP-systeem

Hoge kosten zijn voor één op de drie organisaties in de groot- en detailhandel, industrie, vervoer en opslag de voornaamste reden om (nog) geen gebruik te maken van een ERP-systeem.

Dit blijkt uit het IT-impactonderzoek van Conclusion MBS en Panelwizard onder bijna 500 (mede)beslissers en eindverantwoordelijken in de genoemde sectoren. Andere belemmeringen zijn het hebben van andere prioriteiten (24%), de complexiteit van de implementatie (21%) en het feit dat er onvoldoende behoefte is aan een dergelijk systeem (21%).

ERP populair in de industrie

In totaal maakt op dit moment een op de vijf organisaties (22%) geen gebruik van een ERP-systeem. Van deze groep verwacht slechts dertien procent het in de (nabije) toekomst wel te gaan implementeren.

Daarentegen maakt bijna de helft van de organisaties (47%) al wel gebruik van een geïntegreerd ERP-systeem om hun bedrijfsprocessen te beheren. Dit systeem is met name populair in de industriesector, waar drie op de vijf organisaties (61%) ermee werken. In de groot- en detailhandel geldt dit voor 42 procent, in de sector vervoer en opslag slechts voor dertig procent.

Waardevolle functionaliteiten

Organisaties die gebruikmaken van een ERP-systeem doen dit om uiteenlopende redenen. De meest waardevolle functionaliteit is orderverwerking. Bijna de helft van de gebruikers (47%) beschouwt dit als belangrijk. Ook voorraadbeheer (45%) en financieel beheer (43%) zijn veelgebruikte functies van een ERP-systeem.

René Altena, CTO bij Conclusion MBS, meldt in een toelichting op de onderzoekscijfers dat (mede)beslissers en eindverantwoordelijken in de groot- en detailhandel, industrie, vervoer en opslag diverse drempels zien om te werken met een geïntegreerd ERP-systeem. De redenen die ze noemen zijn opvallend, vindt Altena. Volgens hem gaan die bedenkingen niet meer op bij de nieuwste ERP-systemen. Juist als je niet met een ERP-systeem werkt, krijg je te maken met hoge kosten, complexiteit en verouderde infrastructuur. Op den duur leidt dit volgens Altena tot een gebrek aan kennis en informatie.