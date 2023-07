Veel bedrijven zien hun ERP-systeem vaak nog als een belemmering om een goede klanttevredenheid te realiseren. Dat stelt SAP-consultant myBrand in een recent onderzoek.

Volgens het onderzoek onder 500 IT-beslissers ziet 30 procent dat hun ERP-systeem een goede klanttevredenheid in de weg staat. Dit komt doordat het betreffende systeem intern goed werkt, maar uiteindelijk niet voor de klanten waar het allemaal om te doen is.

Intern helpt ERP-software volgens de onderzochte respondenten vooral bij het efficiënter kunnen werken en het afstemmen van de processen.

Wel tevredenheid

Ondanks dat hun ERP-systeem blijkbaar niet voldoende bijdraagt aan de klanttevredenheid, zijn bedrijven wel tevreden over de software. Volgens het onderzoek geven bedrijven aan dat zij makkelijk in het systeem kunnen werken en dat, in bijna de helft van de antwoorden, medewerkers het volledige potentieel ervan kunnen benutten.

Wel geven de respondenten aan dat zij nog meer uit hun ERP-systeem kunnen halen. Twee op de vijf respondenten vindt dat de waarde van hun ERP-systeem nog wordt onderschat.

