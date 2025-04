Microsoft erkent probleem met Windows 11 24H2-update

Windows 11 versie 24H2 bestaat inmiddels bijna acht maanden. Microsoft blokkeert echter de uitrol nog steeds op bepaalde systemen. Dit vanwege compatibiliteitsproblemen. Afgelopen maand kondigde het bedrijf bijvoorbeeld een nieuwe blokkade aan onder het beschermingsnummer 56318982.

Het verwijderen van zulke blokkades kan overigens flink wat tijd kosten, meldt Neowin. Dit bleek eerder bij het geval van ID 52754008. Daarnaast kunnen updates ook geblokkeerd worden door fouten binnen de Windows Update-dienst zelf. Momenteel blijkt dat Windows Server Update Services (WSUS) een probleem heeft. Hierdoor kunnen apparaten die op Windows 11 23H2 en 22H2 draaien de 24H2-update niet downloaden.

Bij een poging om versie 24H2 te downloaden, verschijnt foutcode 0x80240069. Volgens Microsoft is dit probleem ontstaan na de maandelijkse beveiligingsupdate van april, aangeduid als KB5055528.

Microsoft licht het probleem als volgt toe:

Apparaten die de Windows-beveiligingsupdate van april 2025 of latere updates hebben geïnstalleerd (te beginnen met KB5055528), kunnen moeite hebben om via WSUS te updaten naar Windows 11 versie 24H2. WSUS biedt organisaties de mogelijkheid om updates uit te stellen, goed te keuren en te plannen voor specifieke apparaten of groepen.

Door deze fout kan de download van Windows 11 24H2 niet worden gestart of afgerond. In de Windows Update-logboeken kan foutcode 0x80240069 verschijnen, en aanvullende logs kunnen melding maken van een onverwachte stop van de ‘wuauserv’-service.

Nog geen oplossing beschikbaar

Op dit moment heeft Microsoft nog geen tijdelijke oplossing geboden. De leverancier geeft aan dat men het probleem onderzoekt en later met meer informatie komt. De voortgang is te volgen via de officiële Windows Health Dashboard-site.

Op andere plekken online wordt gemeld dat ook SCCM (System Center Configuration Manager) door hetzelfde probleem wordt geraakt, wat betekent dat het probleem niet alleen bij WSUS voorkomt.

Microsoft heeft wel documentatie over foutcodes die bij Windows Update horen, maar helaas wordt de foutcode 0x80240069 daarin momenteel nog niet toegelicht.