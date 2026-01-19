Windows 11 sluit niet meer af na update

De eerste beveiligingsupdate van 2026 bracht Microsoft onmiddellijk in de problemen. Door de update konden verschillende Windows 11-systemen niet meer correct afsluiten. Het probleem trof zakelijke edities van het besturingssysteem.

De beveiligingsupdate die Microsoft uitbracht op 13 januari veroorzaakte verschillende problemen: systemen sloten niet meer correct af of gingen in een energiebesparende modus. Gebruikers meldden ook dat zij er niet in slaagden in te loggen via remote desktop. Na vier dagen bracht Microsoft een patch uit voor deze bugs. Gebruikers van getroffen systemen kunnen de patch downloaden via Windows Update of de Microsoft Update Catalog.

Het niet correct kunnen afsluiten van Windows beperkten zich tot systemen met Windows 11 23H2, en dan specifiek de Enterprise- en IoT-edities. Volgens de changelog identificeerde Microsoft “connection and authentication failures in remote connection applications” op meerdere platforms, waaronder Windows 11 versie 25H2 en Windows Server 2025.

Verouderde versie

Hoewel de bug vervelend was voor getroffen gebruikers, bleef de impact relatief beperkt. Alleen systemen met Windows 11 23H2 in de Enterprise- of IoT-edities ondervonden problemen. Microsoft kondigde eerder al aan dat ondersteuning voor Windows 11 23H2 voor thuisgebruikers stopt na november 2025. Bedrijven die nog op deze versie draaien, worden aangemoedigd te upgraden naar recentere versies.

