Google demonstreert AI-software-agent

Alphabet’s Google demonstreerde voorafgaand aan zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie een reeks verschillende producten aan werknemers en externe ontwikkelaars. Een van die applicaties is een AI-agent voor software-ontwikkeling.

Dat meldde The Information maandag. Volgens het artikel, dat zich baseert op drie personen die demonstraties van het product hebben gezien of erover zijn ingelicht door Google-medewerkers, is de agent bedoeld om softwareontwikkelaars te ondersteunen in elke fase van het software-ontwikkelingsproces. Dus van het uitvoeren van taken tot het documenteren van code.

De techgigant demonstreerde volgens het bericht ook de integratie van zijn Gemini AI-chatbot, in spraakmodus, met zijn Android XR-bril en -headset. Google weigerde commentaar te geven.

Investeerders zetten steeds meer druk op Google om rendement te tonen op de miljarden die in kunstmatige intelligentie zijn gestoken, nu de concurrentie in de sector toeneemt. Ook wordt de zoek- en advertentietechnologie van het bedrijf bedreigd door mededingingsautoriteiten.

Google werd vorig jaar schuldig bevonden aan monopolievorming in de zoekmarkt. Als gevolg daarvan probeert het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) nu Chrome van Google af te splitsen. Dit door de verkoop van Chrome aan een andere partij te eisen. Daarnaast eist het DOJ dat Google de verzamelde data deelt met concurrenten. En dat het bedrijf stopt met het betalen voor standaardinstellingen van zoekmachines, inclusief voor producten zoals Google’s eigen AI-projecten. Een verbod zou ook gevolgen kunnen hebben voor de overeenkomst tussen Google en Apple over de standaard zoekmachinepositie in de Safari-browser.

Concurrentie voor Google Search

Los daarvan richten partijen als Anthropic, OpenAI en Perplexity zich steeds nadrukkelijker op de zoekmachinemarkt. OpenAI verrijkte ChatGPT vorig jaar al met web-zoekmogelijkheden en breidde dit recent uit met functies zoals winkeladvies. Dit zet Google’s dominantie op het gebied van online winkelen onder druk. Volgens CEO Sam Altman van OpenAI heeft ChatGPT inmiddels meer dan 800 miljoen wekelijkse gebruikers.

De I/O-conferentie van Google vindt volgende week plaats in Mountain View, Californië, met de keynote gepland op 20 mei.