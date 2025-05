Search heeft het moeilijk met opkomst AI: businessmodel van het web is stuk

AI maakt meer kapot dan je lief is. De aanbieders van de nieuwste AI-modellen zullen dit niet denken, maar veel bedrijven die afhankelijk zijn van zoek- en vindbaarheid op het internet hoogstwaarschijnlijk wel. Zorgt de opkomst van AI ervoor dat het businessmodel van het web definitief stuk is? En zo ja, kun je iets doen om hiermee om te gaan? We bespreken het in deze aflevering van Techzine Talks.

Het gaat de laatste tijd geregeld over search. Denk aan zoekmachines, Google Search maar ook zeker aan AI-search zoals OpenAI, Perplexity en Anthropic dat aanbieden. Zo was er vorige week nog een meningsverschil tussen Apple en Google over de Google Search-populariteit binnen de Safar-browser van Apple. Waar Apple beweerde dat het een stevige afname had gezien van Google Search-gebruik, gaf Google juist aan dat het een over de hele linie juist een stijging zag, ook op Apple-apparaten.

De waarheid zal ongetwijfeld ergens in het midden liggen. Op zich is het ook niet zo belangrijk. Belangrijk is wel dat er kennelijk iets aan het gebeuren is met search. Dat is op het eerste gezicht wellicht niet zo spannend. Search is echter een belangrijke basis voor veel bedrijven. Vandaar ook dat er zoveel tijd en moeite in analytics van websitebezoekers en SEO wordt gestopt. Het internet is voor die bedrijven een levensader. Bezoekers komen via search binnen als leads en kunnen worden geconverteerd naar klanten en dus omzet.

Maakt AI businessmodellen?

Met name de opkomst van AI zaagt stevig aan de stoelpoten van ’traditionele’ zoekplatformen. Het aantal doorkliks naar de websites van bedrijven neemt heel sterk af door de samenvattingen die tegenwoordig bovenaan pagina’s zoekresultaten verschijnen. Dat zorgt er op termijn dan weer voor dat het maken van originele en goede content vrijwel niets meer oplevert. Althans, als we aannemen dat deze trend onherroepelijk doorzet op de manier zoals hij nu ingezet is.

Voor organisaties is het van groot belang om de ontwikkelingen rondom AI en search op de voet te volgen. Het is weliswaar nog verre van duidelijk waar het exact naartoe gaat. Wat ons betreft staat het wel vast dat doorgaan zoals je dat de afgelopen vijftien jaar deed, niet raadzaam is. Luister naar deze nieuwste aflevering van Techzine Talks voor onze gedachten en inzichten rondom dit belangrijke thema.

