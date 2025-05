GPT-5 moet wildgroei aan AI-modellen beëindigen bij OpenAI

Een wildgroei heeft plaatsgevonden binnen ChatGPT. Meerdere AI-modellen die elk in verschillende taken uitblinken, moeten worden geconsolideerd. Dat is het plan van OpenAI met GPT-5, wanneer het ook zal verschijnen.

GPT-5 is af en toe genoemd in de afgelopen jaren door OpenAI-personeel. Toch is er sinds april 2023 geen nieuw nummer toegevoegd achter de Generative Pretrained Transformer waarop ChatGPT draait. In plaats daarvan zijn varianten op GPT-4 en redenerende o-modellen de revue gepasseerd. Volgens VP of Research bij OpenAI Jerry Tworek zal nummer 5 wel echt verschijnen.

Alles in één

OpenAI-CEO Sam Altman heeft eerder zijn frustratie geüit over de lijst aan AI-modellen die ChatGPT- en OpenAI API-gebruikers door moeten spitten. Daar waar GPT-4o excelleert in alledaagse taken, is o3 bedoeld voor diepzinnige antwoorden, maar ook zijn er Deep Research- en zoekmachineknopjes. In feite is het aan de gebruiker om te bepalen welke query het best bij elk individueel model past.

Met GPT-5 moet dit ‘model switching’ voorbij zijn, stelt Tworek. In plaats daarvan is het volgende OpenAI-model multimodaal en schakelt het wellicht ongezien tussen wat voorheen aparte AI-modellen waren. Denk hierbij aan de AI-afbeeldinggenerator gebaseerd op 4o. Nu is deze niet te raadplegen als er een gesprek met o3 plaatsvindt. Bij GPT-5 zou dit intuïtiever moeten werken.

UI-perikelen

We hebben het hierbij nog niet gehad over de domeinspecifieke opties binnen ChatGPT, die tevens door GPT-5 gevangen moeten worden in één model. Zo werkt OpenAI momenteel aan Codex als AI-codeerassistent en -agent, terwijl het tevens de niet al te beminde Operator-tool kent om een pc aan te sturen.

Het feit is dat OpenAI-gebruikers lang niet alleen ChatGPT gebruiken. Frustraties over de trage en glitchy UI hebben alternatieve chat-apps tot leven gebracht met de keuzemogelijkheid uit OpenAI’s aanbod en dat van haar concurrenten.

Daarnaast is de API razend populair; het is maar de vraag hoe het eventuele GPT-5 daarop in zou spelen. Momenteel zorgt de modelkeuze ervoor dat API-gebruikers kosten kunnen besparen met bijvoorbeeld o3-mini of GPT-4o mini.

