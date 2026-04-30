OpenAI bereidt GPT-5.5-Cyber voor als Claude Mythos-tegenhanger

OpenAI bereidt de lancering van GPT-5.5-Cyber voor. Het wordt een gespecialiseerde LLM voor cybersecurity dat beperkt blijft tot gescreende onderzoekers. CEO Sam Altman kondigde aan dat de beperkte uitrol binnen enkele dagen zal plaatsvinden. Verdere technische details ontbreken. Het volgt hoe dan ook niet alleen een vergelijkbare implementatie als GPT-5.4-Cyber, maar treedt duidelijk ook in de voetsporen van Anthropic’s Claude Mythos. De belangstelling voor dit soort LLM’s, die als te gevaarlijk worden beschouwd om zomaar vrij te geven, is aanzienlijk toegenomen.

Het AI-model zal niet beschikbaar zijn voor het grote publiek, aldus CEO Sam Altman. De uitrol zal in plaats daarvan gericht zijn op een selecte groep van vertrouwde “cyberverdedigers”, waarbij toegang “in de komende dagen” wordt verwacht, verklaarde Altman op X. Er zijn geen technische details of specificaties vrijgegeven. De naam suggereert dat het simpelweg een gespecialiseerde versie is van GPT-5.5, het onlangs uitgebrachte vlaggenschipmodel van OpenAI dat gericht is op agentic workflows.

“We zullen samenwerken met het gehele ecosysteem en de overheid om betrouwbare toegang voor Cyber te regelen”, voegde Altman toe. Wie precies vroegtijdige toegang krijgt, blijft onduidelijk. Eerdere programma’s voor vertrouwde toegang van OpenAI hadden betrekking op gescreende professionals en instellingen, een methodiek dat het al toepaste bij de eerdere GPT-5.4-Cyber, die via het Trusted Access for Cyber-programma werd uitgerold naar duizenden securityonderzoekers.

Onderdeel van een bredere trend in gecontroleerde AI-releases

De gefaseerde uitrol is dus niets nieuws. OpenAI heeft eerdere domeinspecifieke modellen selectief uitgebracht en introduceerde deze maand bijvoorbeeld GPT-Rosalind, een speciaal ontwikkeld model voor de biowetenschappen voor biologisch onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling, volgens een vergelijkbare beperkte aanpak. Anthropic volgde op het gebied van cyber in ieder geval hetzelfde draaiboek met Claude Mythos; Anthropic veroorzaakte daarmee veel meer opschudding dan OpenAI met GPT-5.4-Cyber. De pseudo-lancering van Mythos (ook een beperkte uitrol) ging gepaard met aanzienlijk meer bombarie, en een datalek waarbij per ongeluk conceptdocumenten openbaar werden gemaakt. Dit alles wakkerde de angst aan dat LLM’s voortaan allerlei kwetsbaarheden zouden vinden die voorheen ondetecteerbaar leken. Microsoft heeft sindsdien bevestigd dat het Mythos integreert in zijn Security Development Lifecycle. De verdedigers lijken vooralsnog een voordeel te hebben met de cyber-LLM’s anno 2026.

Het Witte Huis heeft ook actieve belangstelling getoond voor de uitrol van Mythos. Het heeft zich naar verluidt verzet tegen plannen om de toegang verder uit te breiden. Volgens The Wall Street Journal voert de Amerikaanse regering bezorgdheid over security aan en vreest men dat een toegenomen vraag het vermogen van Washington om het systeem te gebruiken zou kunnen beperken. De expliciete vermelding door OpenAI van samenwerking met de overheid aan “betrouwbare toegang voor Cyber” plaatst GPT-5.5-Cyber midden in die discussie en werpt de vraag op of dit ook voor OpenAI’s model geldt. Laatstgenoemde had al eerder gewezen op het groeiende risicoprofiel van de beste LLM’s en richtte het zogeheten Frontier Risk Council op om dat gevaar te beheren.