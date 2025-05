Anthropic werkt stilletjes aan Claude Sonnet 4 en Opus 4

Anthropic lijkt te werken aan nieuwe modellen onder de naam Claude Sonnet 4 en Opus 4. Deze modellen worden vermoedelijk met afstand de meest geavanceerde LLM’s van het bedrijf tot nu toe.

De verwijzingen naar “Claude 4”, “Claude Sonnet 4” en “Claude Opus 4” werden ontdekt in webconfiguratiebestanden die onlangs door Anthropic zijn bijgewerkt. De gevonden verwijzingen bevatten waarschuwingen als “Not intended for production use” en “strict rate limits”. Dit duidt erop dat de modellen nog volop in de R&D-fase zitten. Ook is er sprake van functies zoals “show_raw_thinking”, een indicatie dat gebruikers de gedachtegang van Claude wellicht beter kunnen onderzoeken dan het geval is bij OpenAI’s o3, bijvoorbeeld.

In februari lanceerde Anthropic haar meest recente en sterkste LLM, Claude 3.7 Sonnet. Dit model bracht al verbeterde redeneermogelijkheden, waarbij gebruikers konden bepalen hoe lang Claude mocht nadenken voordat een antwoord werd gegeven. Bij de Claude 4-serie lijkt Anthropic deze capaciteiten verder door te ontwikkelen. Echter heeft Anthropic-CEO Dario Amodei meermaals aangegeven dat de ‘reasoning’-stap geen expliciete, losse fase is binnen Claude, maar op een spectrum opereert. Met andere woorden: een vlug antwoord vereist weinig redeneren, een langer antwoord kan meerdere denkstappen bevatten die andere AI-spelers als discrete ‘reasoning’ karakteriseren.

Evolutie van Anthropic’s modellen

Anthropic heeft bewezen te wedijveren met concurrenten als OpenAI en Google in de relevante AI-benchmarks. Vorig jaar lanceerde het bedrijf Claude 3.5 Sonnet, dat toen concurrenten als OpenAI en Google overtroefde op verschillende benchmarks. Er volgde aan het eind van 2024 een update onder dezelfde naam (3.5 Sonnet), waarbij wederom imposante prestaties bereikt werden. Met de introductie van Claude 3.7 Sonnet eerder dit jaar zette Anthropic opnieuw een stap voorwaarts.

Anthropic-CEO Dario Amodei heeft in het verleden aangegeven dat de naamgeving van Claude-modellen een indicatie is van de gemaakte vooruitgang. Een volledige Claude 4-serie zou daarom een significante sprong voorwaarts kunnen betekenen.

Event op komst

Op 22 mei organiseert Anthropic een ‘Code with Claude’-event, zoals BleepingComputer opmerkt. Het is nog onduidelijk of het bedrijf op dit evenement de nieuwe modellen zal introduceren. De timing zou echter kunnen duiden op een aankondiging of demonstratie van de nieuwe mogelijkheden van Claude 4, hoewel dit mogelijk slechts een sneak peek zou zijn.