“Transformatie is geen project, maar een vaardigheid” – SAP’s visie op procesoptimalisatie

Bij procesoptimalisatie denken veel organisaties aan eenmalige projecten met een duidelijk begin en eind. Volgens Dee Houchen, product and global marketing leider bij SAP Signavio en LeanIX, is deze denkwijze achterhaald. In een exclusief interview met Techzine tijdens SAP Sapphire in Orlando deelt ze haar visie: “Transformatie is geen project, het is een vaardigheid. Een vaardigheid die je binnen je organisatie moet opbouwen.”

In het gesprek dat we hadden met Houchen ze uit hoe SAP met het business process management (BPM) portfolio organisaties helpt om hun business processen te optimaliseren. SAP helpt organisaties deze transformatie door te voeren via vier essentiële onderdelen: mensen, processen, applicaties en data. Deze benadering stelt organisaties in staat om continu optimalisaties door te voeren.

De vier dimensies van business proces management

“Gezien de verandering en volatiliteit in de markt, heb je te maken met constante verandering en daarom moet je transformeren,” aldus Houchen. Het portfolio dat zij vertegenwoordigt biedt hiervoor een complete toolkit.

WalkMe: gebruikersadoptie versnellen

Een belangrijke toevoeging aan het BPM-portfolio van SAP is de overname van vorig jaar, WalkMe. WalkMe biedt een platform voor gebruikersadoptie. “Bij SAP geloven we dat je geen waarde uit je applicaties kunt halen tenzij gebruikers deze gebruiken zoals bedoeld,” legt Houchen uit. Eerder spraken we al met Thomas Pfiester over adoptie van software en functionaliteit.

WalkMe biedt gebruikers realtime begeleiding binnen applicaties en elimineert de noodzaak voor traditionele trainingen. “Niemand wil tegenwoordig nog cursussen volgen. Doe jij een cursus om te leren hoe je je iPhone gebruikt? Nee dus,” zo stelt Houchen. Volgens haar zorgt WalkMe ervoor dat gebruikers veel sneller nieuwe features en software omarmen en gebruiken, met als resultaat dat ze sneller en efficienter werken.

Signavio: processen optimaliseren met AI

Voor procesoptimalisatie zet SAP in op Signavio, een tool die vooral gericht is op de directie van organisaties. “Signavio helpt je je processen te begrijpen, waar ze werken, waar niet, en hoe je optimalisatie kunt doorvoeren,” vertelt Houchen.

Waar Signavio ook een grote rol speelt is bij S/4HANA-migraties, daar helpt Signavio klanten om bestaande processen te benchmarken en te verbeteren. Zo kan het hotspots identificeren waar procesverbetering de meeste waarde oplevert.

Het meest opvallend is de rol van AI in de toekomst van procesmanagement: “Niemand zal over vijf jaar nog handmatig procesdiagrammen tekenen,” voorspelt Houchen. “AI genereert nu al 90% van het procesmodel voor je, waarbij je alleen nog de laatste 10% hoeft te verfijnen.”

LeanIX: applicatielandschap in kaart

Het derde element in de portfolio is LeanIX, dat zich richt op het applicatielandschap. LeanIX integreert met zowel Signavio als Cloud ALM en ontdekt automatisch de applicatie-infrastructuur.

“Als enterprise architect zijn processen niet noodzakelijk je uitgangspunt. Je kunt in LeanIX zien welke applicaties welke capabilities hebben, en van daaruit welke processen in Signavio daaraan gekoppeld zijn,” legt Houchen uit.

Snelle implementatie, concrete resultaten

Een veelgehoorde zorg bij procesoptimalisatie-tools is de implementatietijd. Houchen benadrukt dat klanten snel resultaat zien: “Bij LeanIX zijn we er trots op dat je binnen 12 weken tastbare waarde uit de implementatie haalt. Bij Signavio kun je met Process Insights binnen enkele weken de hotspots in je processen identificeren.”

Processoptimalisatie bij SAP niet meer optioneel maar inbegrepen

Eerder deze week introduceerde SAP een nieuwe prijsstrategie voor zijn SaaS-oplossingen. Daarbij heeft het ook een grote wijziging doorgevoerd in processoptimalisatie. Voorheen moest je de eerder beschreven tools apart afnemen. Binnen de nieuwe prijsstrategie zijn al deze tools standaard inbegrepen, omdat ze noodzakelijk zijn om goede resultaten te halen. Alle SaaS-klanten kunnen dadelijk dus aan de slag met Signavio, LeanIX en WalkMe.