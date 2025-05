Revolutie in SAP-prijsstrategie: Modulaire opbouw en openbare tarieven

SAP gaat zijn complete prijsstrategie voor de SaaS-producten herzien. Het bedrijf heeft nieuwe Business Suite-applicatiepakketten geïntroduceerd in een abonnementsvorm. Het doel van de nieuwe abonnementen is transparantie in de prijzen van SAP-oplossingen en een eenvoudigere implementatie. SAP is de eerste ERP-leverancier die zijn prijzen openbaar op de website gaat publiceren.

De nieuwe SAP-pakketten hebben een kleine modulaire opbouw van het portfolio en ze zijn voorzien van abonnementsprijzen die gebaseerd zijn op een tarief per gebruiker per maand. De nieuwe modulaire aanpak sluit aan bij verschillende bedrijfsafdelingen zoals financiën, supply chain, HR, inkoop en verkoop. Deze aanpak volgt op de introductie van de SAP Business Suite in februari 2025 en biedt klanten een eenvoudiger instappunt in het SAP-portfolio. Om dit mogelijk te maken heeft SAP flink moeten snoeien in het aantal SKU’s.

We spraken met Manos Raptopoulos, Chief Revenue Officer bij SAP over deze strategiewijziging.

SAP lanceert met deze nieuwe pakketten een strategie waarbij bedrijven eenvoudiger kunnen instappen en stapsgewijs hun SAP-omgeving kunnen uitbreiden. Door de modules te koppelen aan specifieke bedrijfsafdelingen wil SAP het voor klanten overzichtelijker maken welke oplossingen voor hen relevant zijn. Ook kunnen klanten stap voor stap hun pakketten zowel horizontaal als verticaal uitbreiden. Dat geldt ook voor de prijzen die straks openbaar op de website komen te staan.

De prijzen die klanten straks betalen zijn gebaseerd op het per gebruiker per maand abonnementsmodel. Er is een standaardprijs en daarbovenop zijn nog wel enkele upgrades te koop voor bijvoorbeeld data en premium AI. Wel stelt SAP dat in de basisprijs al veel is inbegrepen en dat veel klanten ook zonder die add-ons prima uit de voeten kunnen.

De nieuwe aanpak moet de drempel verlagen voor organisaties die twijfelen of ze moeten overstappen op SAP. Door een modulaire instap kunnen bedrijven beginnen met wat ze direct nodig hebben en later uitbreiden met aanvullende functionaliteit.

Enkel public cloud, sovereign cloud vooralsnog niet inbegrepen

De nieuwe SAP Business Suite-pakketten gelden enkel voor het SaaS-portfolio dat vanuit de public cloud wordt aangeboden. SAP bepaalt in welke public cloud de workloads uiteindelijk draaien. De klant heeft hier weinig invloed op, zo hebben we begrepen. SAP heeft zelf nog 35 eigen datacenters van waaruit het deels ook public cloud-diensten levert. Het heeft echter ook contracten met AWS, Azure en Google Cloud.

Op dit moment lijkt het erop dat klanten voor een sovereign aanbod meer moeten betalen. Het aantal Europese klanten dat niet in een Amerikaanse cloud wil staan groeit momenteel snel, het is niet ondenkbaar dat SAP daar binnenkort nog beter op in gaat spelen. We hebben begrepen dat SAP recent fors heeft geïnvesteerd om voldoende AI-capaciteit te creëren in de eigen datacenters, zodat ze niet afhankelijk hoeven te zijn van de Amerikaanse hyperscalers.

Vijf verschillende pakketten

SAP biedt momenteel vijf verschillende applicatiepakketten aan:

SAP Finance Packages: Deze pakketten ondersteunen uiteenlopende financiële, verkoop- en inkoopprocessen zoals lead-to-cash, procure-to-pay en record-to-report. De oplossingen worden aangedreven door AI en real-time inzichten voor efficiënter beheer. Ook zijn werkkapitaaloptimalisatie en managementfuncties van SAP Taulia inbegrepen.

SAP Supply Chain Management Packages: Deze door AI-aangedreven supply chain-applicaties integreren operationele processen en supply chain-functies met de rest van de organisatie. Ze helpen klanten bij het realiseren van meer flexibiliteit, transparantie en responsiviteit in de gehele keten.

SAP Human Capital Management Packages: Deze pakketten bevatten essentiële HR-functies zoals salarisadministratie, tijdsregistratie en personeelsbeheer. De cloudgebaseerde, door AI-ondersteunde oplossingen zorgen voor meer wendbaarheid, betere personeelsbeslissingen en verbeterde medewerkerstevredenheid.

SAP Strategic Procurement Packages: Deze geïntegreerde oplossingen van SAP Ariba ondersteunen het source-to-contract proces via intuïtieve inkoop, contractbeheer en leveranciersmanagement.

SAP Customer Experience Packages: De cloudgebaseerde, AI-gestuurde tools combineren verkoop, service, e-commerce, marketingautomatisering, klantgegevensbeheer en salesforce-automatisering. Ze helpen organisaties bij het maken van beslissingen, het versnellen van klantbetrokkenheid en het vergroten van omzetkansen.

Integratie met SAP Business Technology Platform

De SAP Business Suite is een uitgebreid pakket van geïntegreerde oplossingen dat Cloud ERP, Business Applications, SAP Business Data Cloud en SAP Business AI combineert, allemaal aangedreven door het SAP Business Technology Platform. Alle pakketten bevatten ook SAP Build, waarmee klanten hun toepassingen kunnen uitbreiden terwijl ze een ‘clean core’ behouden.

Dit sluit nog steeds aan bij de RISE with SAP en GROW with SAP programma’s, waarbij het bedrijf complete oplossingen biedt die specifiek zijn afgestemd op verschillende doelgroepen.

De nieuwe Business Suite-pakketten sluiten ook aan bij SAP’s focus op Business AI, een van de belangrijkste strategische groeigebieden van het bedrijf. Eerder dit jaar richtte SAP een speciale bedrijfsafdeling op voor Business AI, geleid door Chief Artificial Intelligence Officer Dr. Philipp Herzig.