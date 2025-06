Jensen Huang: Europa’s tekort aan rekenkracht voor AI spoedig voorbij

Tijdens de VivaTech-conferentie in Parijs vertelde Nvidia-topman Jensen Huang dat er in de komende jaren minstens twintig AI-datacenters in Europa op de planning staan. Hij verwacht dat de capaciteit van Europese datacenters binnen twee jaar vertienvoudigt.

Dit meldt de Financial Times. Een aanzienlijk deel van die datacenters bestaat uit vijf zogenoemde gigafabrieken. Die beschikken over honderdduizenden krachtige grafische chips van Nvidia. De fabrieken zijn noodzakelijk voor het trainen en draaien van grote taalmodellen. Volgens Huang zet Europa vol in op kunstmatige intelligentie. De omvang van de AI-infrastructuur neemt de komende jaren met een factor tien toe.

Een deel van die groei komt voort uit de uitbreiding van de samenwerking tussen Nvidia en Mistral AI. Mistral is een Franse start-up. Analisten beschouwen het bedrijf als Europa’s grootste kanshebber om het op te nemen tegen niet-Europese AI-bedrijven als OpenAI en DeepSeek.

Europa’s technologische onafhankelijkheid

Mistral, waarin Nvidia heeft geïnvesteerd, gaat 18.000 van Nvidia’s nieuwste Blackwell-GPU’s inzetten in een nieuwe faciliteit. Mistral-topman Arthur Mensch beschreef deze stap als een doorbraak die de technologische onafhankelijkheid van Europa zal ondersteunen. Het bedrijf bouwt zijn eerste grootschalige datacenter in Essonne, net buiten Parijs. Het wil de infrastructuur verder uitbreiden naar andere delen van Europa.

Eerder deze week waarschuwde Huang in Londen nog dat het Verenigd Koninkrijk onvoldoende infrastructuur heeft om zijn AI-potentieel waar te maken. Tegelijkertijd maakten Europese cloudbedrijven Nscale en Nebius bekend dat zij nieuwe datacenters in het VK gaan bouwen. Die zijn uitgerust met duizenden Nvidia-GPU’s.

Dergelijke projecten zijn belangrijk voor Nvidia’s strategie om zogenaamde ‘soevereine AI’ te ondersteunen en het bedrijf minder afhankelijk te maken van een handvol grote Amerikaanse techbedrijven die momenteel het grootste deel van zijn omzet genereren.

De beschikbaarheid van lokaal kapitaal en betrouwbare energievoorziening wordt vaak genoemd als obstakel voor de uitbreiding van AI-infrastructuur in Europa. Grote AI-centra kunnen tientallen miljarden dollars kosten en verbruiken enorme hoeveelheden stroom.

Europese markt kent uitdagingen

Een rapport van McKinsey uit oktober vorig jaar wees op aanzienlijke uitdagingen voor het opschalen van AI in Europa, zoals beperkte energiebronnen, een tekort aan elektrotechnici en trage vergunningsprocedures. Volgens McKinsey zou er zo’n 300 miljard dollar aan investeringen nodig zijn om aan de vraag te voldoen en zou het stroomverbruik van datacenters tegen het einde van dit decennium bijna verdrievoudigen.

In Parijs benadrukte Huang woensdag de enorme toename van lokaal gebouwde AI-infrastructuur, door Europese bedrijven en voor de Europese markt, naast de datacenters die door Amerikaanse cloudproviders worden gerealiseerd.