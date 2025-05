Windows 11 nadert inhaalactie van Windows 10

Het heeft jaren geduurd, maar de adoptie van Windows 11 benadert eindelijk die van Windows 10. Afgelopen maart leverde goede cijfers op voor het nieuwere OS, met 43,72 marktaandeel. Die groei moet haast wel nu plaatsvinden, aangezien Windows 10-gebruik in oktober onveilig wordt.

Tijdens april 2025 wist Windows 11 zijn marktaandeel met 1,03 procentpunt te vergroten. Windows 10 daarentegen verliest gebruikers, iets dat de logische suggestie wekt dat gebruikers overstappen van het ene besturingssysteem naar het andere. Volgens Statcounter verloor Windows 10 in april 1,26 procentpunt en heeft het momenteel 52,94% van alle wereldwijde pc’s die op Windows draaien in handen. Nog altijd duidelijk meer dan Windows 11, maar het verschil is niet eerder zo klein geweest.

In de afgelopen 12 maanden groeide Windows 11 van 26,19% naar 43,72% (+17,53 procentpunt), terwijl Windows 10 daalde van 69,89% naar 52,94% (-16,95 procentpunt). Deze verschuiving verloopt in toenemend tempo naarmate het einde van de ondersteuning voor Windows 10 in oktober 2025 dichterbij komt. Systeembeheerders zullen dus vaker de overstap wagen, zelfs als het noodzakelijk wordt om nieuwe pc’s in te kopen.

Trage adoptie geen verrassing

Ondanks de recente groei blijft de adoptie van Windows 11 dus nog steeds achter bij die van zijn voorganger Windows 10. Dit is deels te verklaren door de hogere hardware-eisen die Windows 11 stelt, waardoor oudere systemen niet in aanmerking komen voor een upgrade. Vooral de vereiste van TPM 2.0 is een struikelblok voor veel oudere computers.

Microsoft verwacht de uitrol van Windows 11 te versnellen, maar Windows 10 zal nog niet volledig verdwijnen, zelfs niet na het einde van de reguliere ondersteuning. Het Extended Security Update-programma van Microsoft zal veel gebruikers nog enkele jaren langer met Windows 10 laten werken, ondanks aansporingen om te upgraden of apparaten die niet ondersteund worden af te schrijven.

Om de adoptie van Windows 11 verder te stimuleren, heeft Microsoft eerder dit jaar een campagne gestart waarbij Windows 10-gebruikers proactief worden uitgenodigd om de upgrade naar Windows 11 uit te voeren. Deze aanpak richt zich vooral op zakelijke gebruikers met systemen die aan de minimale hardware-vereisten voldoen.

Veel organisaties wachten echter nog met de overstap vanwege de impact op hun IT-infrastructuur en de niet al te grote voordelen die Windows 11 biedt ten opzichte van Windows 10. Voor hen is de deadline van oktober 2025, wanneer de securityupdates voor Windows 10 stoppen, het belangrijkste moment om tegen die tijd de migratie te hebben afgerond.