VMware zet eerste stap richting Arm met ESX-preview

VMware bracht een eerste publieke preview uit van ESX voor Arm-systemen. Daarmee onderzoekt het virtualisatiebedrijf nadrukkelijk een toekomst waarin Arm-processors een grotere rol krijgen in datacenters en edge-omgevingen.

De preview verscheen zonder grote aankondiging, meldt The Register, maar uit documentatie blijkt dat VMware inmiddels een werkende versie van zijn hypervisor heeft draaien op Arm-gebaseerde servers. Ondersteund worden onder meer systemen van HPE en Gigabyte met Ampere-processors en een server van Supermicro met een Nvidia Grace-chip.

Voorlopig gaat het nog om een beperkte testversie. Diverse bekende VMware-componenten ontbreken nog, waaronder vSAN voor hypergeconvergeerde opslag en NSX voor netwerkvirtualisatie. Ook adviseert VMware gebruikers om Arm-omgevingen apart te beheren van bestaande x86-infrastructuur. Een Arm-cluster moet daarom worden aangestuurd vanuit een afzonderlijke vCenter-installatie op x86-hardware.

Wel breidt VMware tegelijkertijd de ondersteuning in zijn desktopsoftware uit. Nieuwe versies van Workstation en Fusion kunnen verbinding maken met externe Arm-gebaseerde ESXi-systemen. Daardoor wordt het mogelijk om virtuele machines op Arm-servers direct vanuit de bestaande beheeromgevingen te benaderen.

Meer belangstelling voor Arm

Met de stap speelt VMware in op een trend die al langer zichtbaar is in de infrastructuurmarkt. Arm-processors winnen terrein doordat ze doorgaans zuiniger omgaan met energie dan traditionele x86-cpu’s. Vooral voor AI-workloads en edge-implementaties groeit daardoor de interesse in Arm-gebaseerde servers.

Daarnaast promoten hyperscalers als Amazon Web Services, Microsoft en Google steeds nadrukkelijker hun eigen Arm-processors als alternatief voor klassieke serverarchitecturen. Die chips moeten een betere verhouding bieden tussen prestaties en energieverbruik.

VMware stelde eerder al dat klanten vooral experimenteren met Arm-platforms, maar voorlopig nog terughoudend zijn met grootschalige migraties van bestaande workloads. Een datum voor een definitieve release van ESX op Arm is daarom nog niet bekendgemaakt.

Concurrentie zoekt opening

Tegelijkertijd blijft de druk op VMware toenemen sinds de overname door Broadcom. Verschillende concurrenten proberen klanten weg te lokken die moeite hebben met het aangepaste licentiemodel van VMware.

Zo presenteerde Platform9 recent een eigen appliance-achtige private cloud-oplossing die eenvoudiger te implementeren moet zijn. Ook het Australische Netframe probeert kleinere VMware-omgevingen aan te spreken met een gratis editie voor maximaal drie hosts.