Zoho Analytics-update introduceert modelstudio

De Data Science and Machine Learning (DSML) Studio in Zoho Analytics moet het eenvoudiger maken om op maat gemaakte modellen te ontwikkelen.

De machine learning-modellen die bedrijven hiermee bouwen, kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om klantenverloop te analyseren en voorspellen. Dit is handig te combineren met de bestaande oplossingen van Zoho, die veel data over klanten genereren omdat ze zijn ontworpen om bedrijven te ondersteunen op het gebied van sales en marketing. Op deze afdelingen wordt veel klantdata gegenereerd.

Om de data te analyseren, bevat DSML Studio de no-code assistent AutoML. Deze assistent helpt gebruikers bij het trainen, testen, vergelijken, deployen en beheren van modellen. AutoML biedt functies voor feature engineering, hyperparameter tuning en uitgebreide modelanalyse.

Daarnaast is er de Code Studio voor meer geavanceerde ontwikkelwerkzaamheden. Dit is een geïntegreerde Python-codeeromgeving voor het creëren van op maat gemaakte machine learning-modellen. In de omgeving kunnen ook bestaande Python-modellen of libraries worden geïmporteerd, om ze vervolgens binnen het platform worden uitgevoerd.

Data management

Met de update voor Analytics introduceert Zoho ook nieuwe data management-mogelijkheden die de nauwkeurigheid en toepasbaarheid van modellen moeten verbeteren. Zo biedt het platform nu Stream Analytics en 25 nieuwe data connectoren. Hiermee komt het totaal aantal connectoren op meer dan 500.

Gebruikers van Zoho Analytics kunnen voortaan ook complexe ETL-pipelines opzetten en beheren. Voor het extract, transform, load (ETL)-principe moeten verschillende stappen worden doorlopen. Dit begint met het creëren van end-to-end data pipelines in de visual builder, waarna gebruikers op maat gemaakte transformaties en ML-modellen kunnen ontwikkelen via de Python Code Studio. Als onderdeel van het transformatieproces kunnen er ook werkzaamheden worden uitgevoerd via de Zoho-copilot Ask Zia. Tot slot is er toegang tot een automatische versiebeheerfunctie en een nieuwe Sandbox-omgeving, en kunnen pipelines worden georkestreerd met behulp van Zoho Flow.

