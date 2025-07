NiCE koopt Duitse AI-startup Cognigy voor bijna een miljard

De Amerikaanse softwareleverancier Nice neemt het Duitse AI-bedrijf Cognigy over voor 955 miljoen dollar. Cognigy, gevestigd in Düsseldorf, is gespecialiseerd in AI-gestuurde spraak- en chatoplossingen voor klantenservice. De overname geldt als de grootste AI-acquisitie in Europa tot nu toe.

Dat schrijft Handelsblatt. Cognigy startte in 2016 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende aanbieder van geavanceerde AI-agents. Deze software helpt bedrijven om klantinteracties te automatiseren via spraak- en chatkanalen. De technologie van Cognigy wordt wereldwijd ingezet door meer dan duizend merken, waaronder grote namen als Toyota, Bosch, Nestlé en Lufthansa. Het platform ondersteunt meer dan honderd talen. Het is ontworpen om eenvoudig geïntegreerd te worden in bestaande bedrijfsomgevingen.

Belangrijke rol voor dataveiligheid en compliance

De technologie van Cognigy wordt vooral gewaardeerd in gereguleerde sectoren zoals financiën en energie. Het bedrijf heeft bewust gekozen voor een benadering die sterk inzet op dataveiligheid, compliance en controle, in plaats van volledige afhankelijkheid van generatieve AI. Die aanpak heeft het vertrouwen gewonnen van klanten met strikte eisen rond privacy en betrouwbaarheid.

De overname past binnen de bredere strategie van Nice om zijn positie op het gebied van klantcontacttechnologie te versterken. De AI-oplossingen van Cognigy zullen geïntegreerd worden in Nice’s platform CXone Mpower. Daarmee wil het Amerikaanse bedrijf klanten wereldwijd helpen bij het verbeteren en automatiseren van hun klantenservice, van frontoffice tot backoffice.

Volgens de CEO van Nice biedt de overname de kans om innovatie te versnellen en klanten meer waarde te leveren door AI en menselijke interactie beter te combineren. Ook Cognigy-oprichter Philipp Heltewig ziet de deal als een belangrijke stap. Hij stelt dat de samenwerking met Nice het bedrijf toegang geeft tot een groter netwerk en meer middelen om sneller te groeien.

De transactie werd gefinancierd uit eigen middelen van Nice en unaniem goedgekeurd door het bestuur. Ongeveer 50 miljoen dollar van het totaalbedrag is afhankelijk van aanvullende voorwaarden en zal later worden uitbetaald in een combinatie van contanten en aandelen. De afronding van de overname wordt in het vierde kwartaal van 2025 verwacht, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

De overname van Cognigy volgt op eerdere Europese AI-deals, waaronder de aankoop van het Finse SiloAI door chipfabrikant AMD. Toch blijft het aantal grote techovernames door Europese bedrijven beperkt. Experts wijzen erop dat dit duidt op een structureel probleem: veelbelovende technologie vertrekt naar het buitenland, terwijl Europese kopers achterblijven.