Atos is “on track” met Genesis-plan: herstelt het bedrijf zich?

Een drastische koerswijziging onder het zogeheten Genesis-plan moet Atos weer laten floreren na jaren aan tumult. Nog geen drie maanden later laat de Franse IT-leverancier weten dat het goed op weg is.

Het beoordelen van het succes van het Genesis-plan zal nog op zich laten wachten. Met 2,5 maand op de teller is een vierjarig plan nog maar moeilijk in te schatten. Toch stelt Atos dat er al tekenen van herstel zijn. Zo heeft het al meer dan de helft van de ingeschatte 700 miljoen euro aan kosten voor het Genesis-herstructureringsplan betaald.

Dalende omzet, maar voorspelde cijfers houden stand

De omzet van Atos daalde het afgelopen kwartaal hard, maar dat was verwacht. De 4,02 miljard euro aan omzet in de eerste helft van 2025 representeert een daling ten opzichte van het jaar ervoor van 17,4 procent. De voornaamste oorzaak: het einde van contracten, waar geen nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Dat is in principe logisch: Genesis draait immers om het consolideren van de markten waarin Atos actief is. Enkele kerngebieden voeren de boventoon, met de wereldwijde initiatieven op een lager pitje.

Het netto verlies kwam uit op 696 miljoen, voornamelijk door de herstructurering en het afbetalen van geldschieters. Het doel van een operationele marge van 10 procent, een kerndoel van Genesis, komt wel dichterbij. De Atos-business unit had een marge van 5,7 procent (1,7 procentpunten beter), terwijl Eviden juist 1,7 procentpunt zakte naar -7,9 procent. Laatstgenoemde zou aan seizoensgebonden inkomsten liggen, aldus het management.

Verkocht

Een belangrijk onderdeel van Atos’ herstel is het afstoten van de Advanced Computing-unit via een verkoop aan de Franse staat, voor wie deze activiteiten van cruciaal belang zijn. Deze afdeling, gericht op HPC, quantum en AI (zonder Vision AI), voert kritieke en geheime taken uit voor het Franse ministerie van defensie en meer. In de eerste helft van 2026 zou de deal van 410 miljoen euro rond moeten zijn.

Het inschatten van Genesis’ succes is momenteel alsof je vertraging met een internationale trein voorspelt nadat het wegrijdt van het perron. Er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste signalen zijn zonder meer positief en, waar dat minder geldt, geanticipeerd. Voor het eerst in jaren lijkt Atos ver weg van ontsporen, met afnemende risico’s in het verschiet.