Atos boekt zwak eerste kwartaal, Genesis zet door

Atos sloot het eerste kwartaal van 2026 af met een organische omzetdaling van 11 procent. Terughoudendheid bij klanten en het bewust afstoten van onrendabele contracten drukten de resultaten.

Atos heeft het eerste kwartaal van 2026 afgesloten met een omzet van 1,64 miljard euro. Dat is een organische daling van ongeveer 11 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Twee factoren speelden daarin een rol. Aan de ene kant stootte Atos bewust onrendabele contracten af. Aan de andere kant bleef activiteit in Noord-Amerika achter, waar een deel van de klanten een afwachtende houding aannam.

Genesis-plan zet kostenbesparing voort

Het commerciële beeld lijkt iets beter dan de omzetcijfers suggereren. De book-to-bill ratio, de verhouding tussen het aantal ontvangen nieuwe orders en het aantal gefactureerde of afgehandelde orders, steeg naar 87 procent (83 procent een jaar eerder). Ook de gekwalificeerde pijplijn van potentiële verkoopkansen waarvan de kans op slagen groot is groeide met circa 900 miljoen euro in het kwartaal. Dat zijn signalen dat het ordermomentum langzaam aantrekt.

Atos schrijft kostenverbeteringen toe aan het Genesis-plan, het vierjarige transformatieprogramma dat in mei 2025 werd gelanceerd. Het levert de verwachte besparingen op en wordt uitgebreid om verdere efficiëntie te realiseren. In augustus 2025 meldde Atos al dat het plan on track lag.

Verwachtingen voor 2026 aangescherpt

Atos bevestigde zijn prognoses voor 2026, maar scherpte de bandbreedte aan. De organische omzetdaling wordt nu geraamd op 1 tot 5 procent, tegenover een eerdere range die nog enige groei mogelijk maakte maar ook een neerwaarts scenario van min 5 procent inbegrepen had. Begin 2026 verwachtte het bedrijf nog een omzetdaling van bijna 14 procent over het volledige jaar 2025, een dieptepunt dat nu voorbij lijkt.

De operationele marge blijft gericht op circa 7 procent dit jaar. Vanaf 2027 rekent Atos op versnelling. Het bedrijf mikt op een jaarlijkse organische omzetgroei van 5 tot 7 procent tot 2028 en een operationele marge van circa 10 procent.

In een eerder interview liet Atos Nederland-CEO Hans Koolen weten dat 89 procent van de klanten al meer dan tien jaar aan het bedrijf verbonden is. Die klantloyaliteit is een van de fundamenten waarop het herstel wordt gebouwd.