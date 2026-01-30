Eviden wordt Bull: 95 jaar oud voormalig Atos-merk keert terug

Groot nieuws vanuit Eviden. Dat heeft het vermaarde merk Bull terug op de markt gebracht. Bull is officieel gelanceerd als zelfstandig merk voor high-performance computing, artificial intelligence en quantum computing. Het historische technologiemerk, jaren onderdeel van Atos, maakt een comeback.

Echt helemaal weg is Bull nooit geweest. Eviden gebruikte het nog altijd in de naamgeving van de supercomputers die het produceert. Die gaan door het leven als BullSequana. Maar nu krijgt het 95 jaar oude merk een compleet nieuwe boost. Het wordt opnieuw geïntroduceerd en vervangt de naam Eviden, dat zelf een paar jaar geleden door Atos werd geïntroduceerd.

De herintroductie van Bull, dat oorspronkelijk opgericht werd in 1931 voor het fabriceren van tabelleermachines, komt na het ondertekenen van een aandelenaankoopovereenkomst met de Franse staat op 31 juli 2025. De afronding van de volledige transactie wordt verwacht in de eerste helft van 2026. Bull moet een volledig privaat en onafhankelijk merk worden en moet Europese technologische soevereiniteit versterken op het gebied van data en AI, een strategie die aansluit bij bredere Europese ambities.

Met een team van meer dan 2.500 engineers en experts drijft Bull innovatie op grote schaal. Het bedrijf heeft sterke posities in Europa, Latijns-Amerika en India. “Met de lancering van Bull keren we terug naar ons technologische erfgoed om onze toekomst te bouwen”, zegt Emmanuel Le Roux, SVP, head van Bull. Toch gaat het om meer dan nostalgie. Bull combineert een Europees industrieel erfgoed met 1.500 patenten en unieke productiecapaciteiten.

Europa’s enige volledige speler

Bull onderscheidt zich als enige Europese partij die hardware en software ontwerpt, produceert en implementeert. Van chip-integratie en interconnects-ontwerp tot AI-platformen beheert Bull de volledige technologiestack. Die geïntegreerde aanpak moet veilige, duurzame en onafhankelijke AI op schaal mogelijk maken.

Het bedrijf levert bewezen industriële robuustheid voor kritieke sectoren zoals defensie en energie. Daarbij minimaliseert het de total cost of ownership door HPC-prestaties. De focus op duurzaamheid, soevereiniteit en concrete resultaten vormt de kern van Bulls missie om een meer verantwoordelijke digitale wereld te creëren.

Strategische positie na Atos-turbulentie

De timing van de onafhankelijkheid van Bull komt na een turbulente periode voor moederbedrijf Atos. Het Franse IT-bedrijf kampte met financiële uitdagingen en doorliep een grondige herstructurering. De nieuwe status van Bull moet het in staat stellen sneller te bewegen en zijn visie op de digitale toekomst te versnellen.

De focus ligt op krachtigere, duurzamere, soevereine en meer open technologie. Bull wil landen en industrieën volledige controle geven over hun AI en data.

