Atos onthult ‘Genesis’-plan: vier jaar durende transformatie naar een gezond bedrijf

Atos Group heeft haar strategische transformatieplan ‘Genesis’ gepresenteerd. Dit moet het bedrijf de komende vier jaar naar duurzame groei en verbeterde winstgevendheid leiden. Met een forse vereenvoudiging van de bedrijfsstructuur, minder merken en een focus op kernlanden. Daarnaast doet Atos aanzienlijke AI-investeringen en focust het op een hogere operationele marge van 10% in 2028. De omzet moet omhoog richting de 9 a 10 miljard euro.

Na het succesvol afronden van de financiële herstructurering eind 2024, presenteert het Franse IT-concern nu een vierjarenplan. Het Genesis-plan van Atos moet zorgen voor een stevige marktpositie in 2028. Philippe Salle, voorzitter en CEO van Atos Group, kondigde het plan aan tijdens een Capital Markets Day in Parijs.

Genesis positioneert twee merken: Atos en Eviden

Centraal in het transformatieplan staat een ingrijpende herpositionering van Atos, het bedrijf moet gezien worden als wereldwijde AI-gebaseerde technologiepartner. Het doel is veilige digitale end-to-end oplossingen te leveren. Het bedrijf vereenvoudigt hiervoor zijn portfolio tot twee duidelijke merken: Atos en Eviden.

Atos wordt een servicesbedrijf georganiseerd rond zes businesslijnen. Deze zijn: Cloud & Modern Infrastructure, Cyber Services, Data & AI, Digital Applications, Smart Platforms en Digital Workplace. Eviden wordt een productbedrijf georganiseerd rond vier productlijnen: Cybersecurity producten, Advanced Computing, Mission-Critical Systems en Vision AI.

Daarnaast gaat Atos zich meer richten op de kernlanden waar het goed vertegenwoordigd is. Dit gebeurt vanuit zes regionale hubs. Het bedrijf zal afscheid nemen van niet-kernlanden die niet aan de strategische of financiële doelstellingen voldoen. De focus komt te liggen op Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Oost-Europa. Ook Benelux en Nordics, Verenigd Koninkrijk en Ierland, en de Verenigde Staten zijn kernlanden. Er blijft nog wel een hub voor internationale markten. Maar daar zal waarschijnlijk fors gesneden worden.

Focus op kostenreductie en AI-innovatie

Atos heeft een programma ontwikkeld dat de kosten flink moet reduceren. De structuur van de organisatie moet aanpassen aan het nieuwe bedrijfsmodel en bijbehorende structuur. Dit omvat een geoptimaliseerde dienstverlening, strikte contracten en het terugbrengen van de algemene bedrijfskosten naar ongeveer 5 procent van de omzet in 2028. Daarnaast wil Atos meer offshoring toepassen. Dit betekent dat bepaalde werkzaamheden en processen worden verplaatst naar landen die dit efficiënter en goedkoper kunnen.

Atos heeft binnen het Genesis-plan ook ruimte voor nieuwe activiteiten. Met de oprichting van een nieuwe speciale business unit voor Data en AI wil Atos zijn expertise beter positioneren. Dit moet te doen om diensten op het gebied van AI en Data aan klanten te leveren. Deze business unit moet uitgroeien van 2.000 naar 10.000 medewerkers in 2028. Binnen de gehele groep moet 100% van het personeel AI-gecertificeerd zijn tegen 2026. Voor mensen zonder AI-skills is straks geen ruimte meer.

Om de positie van Atos in toekomstige groeimarkten te verstevigen, wil Atos de komende vier jaar 500 miljoen euro investeren in R&D. Ook 100 miljoen euro wordt geïnvesteerd in start-ups.

Lopende verkoopprocessen en financiële doelstellingen

Atos heeft een niet-bindend bod van de Franse staat ontvangen voor de overname van de Advanced Computing-activiteiten. De waarde is 500 miljoen euro. Dit kan oplopen tot €625 miljoen inclusief earn-outs. Dit bod is geldig tot 31 mei 2025. Gesprekken over deze overname lopen nog. Het verkoopproces voor de Mission Critical Systems en Cybersecurity Products is tijdelijk stilgelegd.

Voor 2025 verwacht de Groep een omzet van ongeveer 8,5 miljard euro. Dit betekent een daling ten opzichte van de gerapporteerde 9,6 miljard euro in 2024. De operationele marge is dan ongeveer 4%. In 2026 verwacht het bedrijf positieve organische groei.

Voor 2028 mikt Atos op een organische omzetgroei van 8,5 tot 9 miljard euro. Daarnaast is er 5-7% CAGR tussen 2025 en 2028. Dit kan oplopen tot 9-10 miljard euro door eventuele strategische overnames. Er wordt gerekend met een operationele marge van ongeveer 10%.

Versterkte liquiditeit en minder schulden

Na de financiële moeilijkheden van de afgelopen jaren beschikt Atos nu over een sterke liquiditeitspositie. Dit is ongeveer €2 miljard per 31 maart 2025. Er zijn geen schulden die voor eind 2029 vervallen. Dit geeft het bedrijf de tijd en flexibiliteit om zijn strategie uit te voeren. Deze strategie zal naar verwachting leiden tot een aanzienlijke vermindering van de schuldenlast.

De kasstroom die in de komende jaren wordt gegenereerd zal voornamelijk worden gebruikt voor het verlagen van de schulden. Wel zal er gekeken worden naar gerichte strategische overnames. Tot 2028 worden geen dividenduitkeringen of aandeleninkopen verwacht.

Genesis is een grootschalige transformatieplan en daarmee hoopt Atos weer een stabiele speler te worden in de wereldwijde IT-markt. Dit komt na jaren van financiële onzekerheid en structurele uitdagingen.