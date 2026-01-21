Atos verwacht omzetdaling van 13,8 procent

Atos heeft woensdag bekendgemaakt dat het in 2025 een omzet van 8 miljard euro verwacht, in lijn met eerdere prognoses. De organische omzetdaling komt uit op 13,8 procent. Het Franse IT-bedrijf blijft kampen met contractverliezen, maar CEO Philippe Salle ziet het vertrouwen van klanten geleidelijk terugkeren.

Het bedrijf dat ooit gold als een kroonjuweel van de Europese techsector, kwam eind 2024 uit een ingrijpende schuldherstructurering. Die herstructurering verlichtte de schuldenlast met 2,1 miljard euro. Toch blijft de weg naar herstel lang. “We zien dat het vertrouwen van klanten geleidelijk terugkeert, misschien langzamer dan ik had gedacht”, aldus Salle.

De omzetdaling van bijna 14 procent onderstreept de uitdagingen waar Atos voor staat. Contractverliezen bleven ook in het vierde kwartaal van 2025 aanhouden. Maar de CEO benadrukt dat het bedrijf zijn winstdoel voor 2025 naar verwachting zal overtreffen. De volledige jaarcijfers worden op 6 maart 2026 gepubliceerd, samen met de verwachtingen voor 2026.

Reorganisatie via desinvesteringen en personeelsreductie

Atos voert een uitgebreide reorganisatie door middel van activaverkopen en banenverlies. Het bedrijf dat op zijn hoogtepunt een waardering had van meer dan 10 miljard euro, is nu nog slechts een tiende daarvan waard: ongeveer 1 miljard euro. Die krimp illustreert de omvang van de problemen waar het Franse bedrijf mee te maken heeft.

Na voltooide desinvesteringen in Scandinavië en Latijns-Amerika, verwacht Atos in 2026 uit ongeveer 10 andere landen te stappen. Die geografische inkrimping maakt deel uit van het bredere plan om het bedrijf te stroomlijnen en de focus te leggen op winstgevende markten.

Het herstelplan van Atos kreeg de codenaam ‘Genesis’. Dit vierjarige transformatieplan moet het bedrijf weer gezond maken en de omzet richting 9 à 10 miljard euro brengen. Cruciaal is dat Atos tot eind 2029 geen schulden hoeft af te lossen, wat ademruimte geeft voor de strategische plannen.