Pega maakt van AI betrouwbare self-service agents

Pegasystems kondigt een nieuwe reeks workflows aan binnen self-service kanalen. Het bedrijf combineert Pega Blueprint en Predictable AI moeten leiden tot betrouwbare agentic oplossingen.

Daar waar Blueprint het creëren van service workflows mogelijk maakt, is Predictable AI bedoeld om self-service agents aan bedrijfsbeleid te houden. Dit alles vindt plaats via wat het bedrijf een “center-out agentic architecture” noemt. Dat wil zeggen: Pega orkestreert de workflows en beslissingen via semantisch begrip vanuit alle zakelijke oplossingen. Denk daarbij aan alles van chats in verschillende communicatie-apps tot e-mailberichten.

Minder mensen nodig

De workflows maken het idealiter mogelijk om de frictie van klantcontact af te laten nemen. Betere, efficiëntere oplossingen zouden leiden tot minder klanten die menselijke hulp vereisen. Pega maakt de workflows mogelijk vanuit allerlei kanalen om dit te realiseren: web, mobiel, stemgedreven, het moet allemaal via API’s mogelijk zijn om Pega’s workflows aan het werk te zetten.

Daarbovenop stelt Pegasystems dat de workflows “direct” te deployen zijn na luttele minuten aan configuratie, zonder de eis om verdere ontwikkeling of ontwerpstappen te doorlopen. Governance hierbovenop moet de workflows vervolgens overzichtelijk houden en naar behoren laten werken. Als er iets niet helemaal klopt, is alles daarnaast te auditen. Wie dus relatief voorzichtig is met de uitrol van AI, kan stapsgewijs aan vertrouwen winnen.

Adoptie versnellen

We hebben al eerder geschreven over Pega’s Blueprints. Ze zijn divers van aard: in dit geval richt Pega zich op agents, maar volledige apps zijn via GenAI tevens te realiseren. Organisaties die via een System Integrator werken, hoeven niet eens zelf aan de slag. Zogeheten Powered by Pega Blueprints richten zich op partners, waarbij zij de abstractielaag vormen voor de eindklant. Zij kunnen daarbij de adoptie aanzienlijk versnellen van deze workflows, zonder dat organisaties zelf technisch aan de slag hoeven.

