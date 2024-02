Pegasystems komt met Pega GenAI Blueprint, een ontwikkeltool die best practices combineert met generatieve AI om het ontwerpproces van software te versnellen.

Gebruikers voeren aanvankelijk een korte beschrijving in van het doel van een app bij Pega GenAI Blueprint. Vervolgens begeleidt de tool de gebruikers bij het vaststellen en ontwerpen van de workflow-elementen. Het doel van het bepalen van het meest optimale ontwerp is het voorkomen van tijdsintensieve overlegmomenten tussen teamleden. De blauwdrukken omvatten alle fasen en stappen van de workflow, datamodellen en objecten, evenals gebruikerservaringen voor alle workflowpersona’s.

Pega vertrouwt hierbij op de kennis die het heeft opgedaan in verschillende sectoren. De tool bevat bijvoorbeeld best practices uit de financiële en zakelijke dienstverlening, de overheid en telecommunicatie. Deze worden gecombineerd met de mogelijkheden van Azure OpenAI.

Samenwerken en implementeren

Voor elke blauwdruk kunnen software-architecten medewerkers toegang geven om workflowfasen aan te passen, toe te voegen, te verwijderen of op te slaan. Ze kunnen ook stappen, datamodellen of gebruikerspersona’s bewerken en deze delen als PDF-documenten. Door een betere afstemming tijdens de initiële ontwerpfase zouden fouten moeten verminderen en vertragingen in latere bouw- en implementatiefasen moeten afnemen.

Wanneer de app uiteindelijk gereed is, genereert Pega GenAI automatisch de applicatiestructuur. Ook begeleidt de ontwikkeltool gebruikers bij de laatste stappen, zoals het koppelen aan bestaande databronnen en het voltooien van de interface-indeling. De blauwdruk is aanpasbaar, zelfs na implementatie.

