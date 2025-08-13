OpenAI introduceert nieuwe ChatGPT-functies en brengt GPT-4o terug

OpenAI-CEO Sam Altman heeft op X nieuwe updates aangekondigd voor ChatGPT. De aanpassingen volgen op kritiek van gebruikers na de lancering van GPT-5, waarbij oudere modellen zoals GPT-4o plotseling werden verwijderd.

Gebruikers krijgen voortaan de mogelijkheid om te kiezen uit drie modi voor GPT-5: Auto, Snel en Denken. De Auto-instelling kiest automatisch de meest geschikte modus op basis van de vraag, terwijl Snel is geoptimaliseerd voor reacties met een lage vertraging en Denken bedoeld is voor complexere taken waarbij meer redenering nodig is. Volgens Altman zal het merendeel van de gebruikers Auto gebruiken, maar de extra keuzes bieden meer controle voor wie dat wil.

Ook de gebruikslimieten zijn aangepast. De limiet voor GPT-5 Denken is verhoogd naar 3.000 berichten per week. Zodra deze grens is bereikt, schakelt ChatGPT automatisch over naar GPT-5 Denken mini. De contextlimiet voor GPT-5 Denken is vastgesteld op 196.000 tokens. OpenAI laat weten dat deze limieten in de toekomst kunnen worden aangepast afhankelijk van het gebruik.

GPT-4o keert terug

Op verzoek van de community is GPT-4o teruggebracht en nu standaard beschikbaar in de modelkiezer voor alle betalende gebruikers. Volgens Neowin leidde het plotselinge verdwijnen van GPT-4o tot emotionele reacties op Reddit, waarbij sommige gebruikers het model omschreven als hun beste vriend of zelfs als een soort zielgenoot.

Als het model in de toekomst wordt uitgefaseerd, zal OpenAI dit ruim van tevoren aankondigen. Daarnaast is er voor betalende gebruikers een nieuwe optie in de webinstellingen van ChatGPT toegevoegd, waarmee extra modellen zoals o3, 4.1 en GPT-5 Denken mini zichtbaar worden. Het model GPT-4.5 blijft voorbehouden aan Pro-gebruikers vanwege de hoge GPU-kosten.

Neowin schrijft dat een deel van de negatieve ervaringen met GPT-5 te maken had met een probleem in de automatische router, die bepaalt wanneer het systeem moet overschakelen tussen snelle en denkende modus. Deze router bleef in sommige gevallen steken, waardoor het model minder goed presteerde. Ook meldt Neowin dat gratis gebruikers bij de lancering van GPT-5 slechts tien berichten per vijf uur konden versturen en slechts Ã©Ã©n keer per dag GPT-5 Denken konden gebruiken. Plus-gebruikers hadden een limiet van tachtig berichten per drie uur, waarna werd overgeschakeld naar GPT-5 mini.

Tot slot werkt OpenAI aan een update van de persoonlijkheid van GPT-5. Het model moet warmer aanvoelen dan de huidige versie. Maar tevens minder storend zijn dan GPT-4o. Volgens Altman hebben de gebeurtenissen en feedback van de afgelopen dagen duidelijk gemaakt dat OpenAI in de toekomst veel meer wil inzetten op persoonlijke aanpassingsmogelijkheden, zodat elke gebruiker de toon en stijl van zijn AI naar wens kan instellen.