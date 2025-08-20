Appian breidt AI-zoekmogelijkheden uit met semantic search

Appian heeft nieuwe AI-verbeteringen aangekondigd voor zijn process automation-splatform. Semantic smart search moet gebruikers betere resultaten leveren op basis van intentie in plaats van alleen trefwoorden. Daarnaast komt Appian AI beschikbaar voor self-managed omgevingen.

Een belangrijke ontwikkeling is dat alle Appian AI-features nu beschikbaar zijn voor self-managed en FedRAMP-omgevingen. Deze stap betekent dat ook overheidsinstellingen en publieke sectoren volledig kunnen profiteren van enterprise-grade AI-mogelijkheden.

Slimmere zoekopdrachten door AI

De verbeterde AI smart search van Appian werkt anders dan traditionele zoeksystemen. In plaats van alleen op trefwoorden te leunen, analyseert het systeem wat gebruikers daadwerkelijk willen bereiken. Door toegang tot miljoenen datarecords en documenten via de Appian data fabric kunnen gebruikers meer precieze resultaten verwachten.

Deze capaciteit ondersteunt verschillende toepassingen. Denk aan het matchen van gerelateerde cases of het uitvoeren van intelligente agentacties. Het systeem begrijpt context, waardoor zoekopdrachten relevantere informatie opleveren voor bedrijfsprocessen.

Automatische schaalbaarheid voor data fabric

De Appian data fabric krijgt ook aandacht in deze release. Het systeem schaalt nu automatisch om hoge doorvoer query worloads te ondersteunen. Dit gebeurt zonder handmatige administratieve ondersteuning, wat ontwikkeling stroomlijnt en risico’s vermindert.

Daarnaast wordt asynchrone interface-loading geÃ¯ntroduceerd. Gebruikers krijgen snellere app-interacties doordat langzamere data op de achtergrond wordt geladen. Dit is vooral waardevol bij complexe interfaces of data-intensieve toepassingen.

Process HQ-rapporten direct ingebouwd

De nieuwe Process HQ-functionaliteiten maken het mogelijk om rapporten en dashboards direct in Appian Sites in te bedden. Dit elimineert de noodzaak om tussen verschillende systemen te schakelen of IT-ondersteuning te vragen voor het delen van inzichten.

Configureerbare drilldown-rapporten geven gebruikers de mogelijkheid om enterprise-data vanuit meerdere hoeken te verkennen. Met Ã©Ã©n klik krijgen zij toegang tot diepere inzichten, wat de analyse-ervaring vereenvoudigt.

CTO Michael Beckley benadrukt het belang van deze ontwikkelingen: “Deze release maakt het eenvoudiger voor alle organisaties, inclusief onze government-klanten, om veilig enterprise-grade AI in te zetten. We leveren AI met waarborgen en transparantie, zonder in te boeten op beveiliging of controle.”

Tip: Appian geeft AI in processen handen en voeten