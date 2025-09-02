Klarna mikt op waardering tot 14 miljard dollar bij beursgang

De Zweedse fintech Klarna zet een belangrijke stap richting de beurs met een geplande notering in de Verenigde Staten.Â

Het bedrijf wil volgens Reuters een waardering van maximaal 14 miljard dollar bereiken en circa 1,27 miljard dollar ophalen. Samen met enkele investeerders verkoopt Klarna 34,3 miljoen aandelen, geprijsd tussen 35 en 37 dollar.

Klarna is wereldwijd bekend als pionier van het buy now, pay later-model (BNPL), waarbij consumenten aankopen in renteloze termijnen kunnen spreiden. Deze aanpak spreekt vooral jongere doelgroepen aan en levert het bedrijf steeds meer marktaandeel op. Analisten verwachten dat BNPL-diensten verder groeien nu e-commerce wereldwijd versnelt.

Toch kent het model risicoâ€™s. In een omgeving met hoge inflatie bestaat het gevaar van kredietverliezen en zorgen over de kredietwaardigheid van gebruikers. Ook moest Klarna volgens Bloomberg in het tweede kwartaal 64% ($174 mln) meer kapitaal opzijzetten voor potentiÃ«le tegenvallers dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Het aantal gebruikers van de dienst groeit en daarmee ook het risico dat klanten leningen niet terugbetalen.

Unicorn sinds 2012

Klarna werd in 2005 opgericht in Stockholm en bereikte in 2012 de status van unicorn. Tussen 2020 en 2021 steeg de waardering van 5,5 miljard naar 46,5 miljard dollar. Belangrijke aandeelhouders zijn Sequoia Capital en Heartland A/S van de Deense miljardair Anders Holch Povlsen.

De weg naar de beurs kende obstakels. Klarna stelde zijn plannen in april nog uit vanwege onrust op de wereldwijde markten, nadat de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe importtarieven aankondigde.

Een succesvolle introductie wordt gezien als graadmeter voor het vertrouwen in fintechbedrijven. Het bedrijf had eind juni 111 miljoen actieve gebruikers en 790.000 handelaren in 26 landen. Naast BNPL biedt Klarna bankproducten aan en werkt het samen met merken als Zara, H&M, Coach en Sephora.

De aandelen zullen genoteerd worden op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool KLAR. Goldman Sachs, J.P. Morgan en Morgan Stanley begeleiden de beursgang.