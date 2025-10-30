OpenAI mikt op grootste beursgang ooit, maar is geduldig

De Amerikaanse AI-speler OpenAI zou zich voorbereiden op een beursgang die het bedrijf kan waarderen op maar liefst 1 biljoen dollar. Daarmee zou het de grootste beursintroductie ooit kunnen worden, groter dan die van Saudi Aramco en Alibaba.

Volgens Reuters onderzoekt OpenAI de mogelijkheid om in de tweede helft van 2026 een aanvraag in te dienen bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarbij zou het bedrijf mikken op een kapitaalronde van minstens 60 miljard dollar. De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium, en zowel de timing als de exacte bedragen kunnen nog veranderen, afhankelijk van de groei van het bedrijf en de marktomstandigheden.

Financieel directeur Sarah Friar zou volgens betrokkenen hebben aangegeven dat een beursnotering in 2027 het meest waarschijnlijk is, al sluiten sommige adviseurs een eerdere datum, eind 2026, niet uit. Een woordvoerder van OpenAI zei tegen Reuters dat een beursgang niet de huidige focus van het bedrijf is en dat het zich vooral richt op het bouwen van een duurzaam bedrijf dat brede maatschappelijke voordelen haalt uit kunstmatige algemene intelligentie (AGI).

Nieuwe bedrijfsstructuur OpenAI

De mogelijke stap naar de beurs volgt kort nadat OpenAI zijn bedrijfsstructuur opnieuw heeft ingericht. Techzine berichtte hier woensdag over. Het bedrijf begon in 2015 als non-profitorganisatie en creëerde vier jaar later een winstgevende tak. Nu is de structuur verder aangepast: de non-profit heet voortaan de OpenAI Foundation en houdt een belang van 26 procent in de nieuwe overkoepelende entiteit, OpenAI Group PBC, een zogeheten public benefit corporation.

Volgens SiliconANGLE is deze reorganisatie het resultaat van meer dan een jaar overleg met toezichthouders in Californië en Delaware. OpenAI zou aanvankelijk van plan zijn geweest om de winstgevende tak volledig los te maken van de non-profit, maar paste die plannen aan om goedkeuring van de autoriteiten te krijgen. Met de herstructurering heeft het bedrijf nu formeel de mogelijkheid om naar de beurs te gaan.

De timing lijkt gunstig. De wereldwijde AI-markt groeit razendsnel en ook andere spelers zoals CoreWeave en Nvidia boeken recordwaarderingen. Een beursgang zou OpenAI niet alleen toegang geven tot meer kapitaal, maar ook de mogelijkheid bieden om grotere overnames te doen met beursgenoteerde aandelen.

OpenAI behaalt naar verwachting eind dit jaar een jaarlijkse omzet van zo’n 20 miljard dollar, al nemen de verliezen ook toe. De waardering van het bedrijf, dat inmiddels meer dan 57 miljard dollar aan investeringen heeft opgehaald, zou bij een succesvolle beursgang richting 1 biljoen dollar gaan. Daarmee zou OpenAI de geschiedenisboeken ingaan als de grootste beursintroductie ooit.

