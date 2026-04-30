Anthropic lonkt naar waardering van 900 miljard dollar

AI-bedrijf Anthropic verkent de mogelijkheden voor een nieuwe financieringsronde die het bedrijf op meer dan 900 miljard dollar zou kunnen waarderen. Daarmee zou het bedrijf kunnen uitgroeien tot de meest waardevolle AI-startup ter wereld.

Dat meldt Bloomberg op basis van bronnen die bekend zijn met de gesprekken. Volgens ingewijden spreekt Anthropic met investeerders die bereid zijn een waardering te ondersteunen die ruim boven het huidige niveau ligt. De onderhandelingen bevinden zich nog in een vroege fase en er is nog geen besluit genomen over deelname of acceptatie van voorstellen. Wel zouden er al concrete, voortijdige biedingen op tafel liggen. Volgens TechCrunch gaat het om voorstellen om circa 50 miljard dollar op te halen tegen een waardering tussen de 850 en 900 miljard dollar.

De interesse van investeerders komt op een moment dat Anthropic sterk groeit. Het bedrijf profiteert van de toenemende vraag naar AI-toepassingen en zoekt tegelijkertijd naar extra infrastructuur om die groei bij te benen. Bloomberg stelt dat de gesprekken over nieuwe financiering onderdeel zijn van een bredere strategie om extra kapitaal aan te trekken, mede door het succes van de eigen AI-modellen.

Een besluit over de nieuwe investeringsronde laat mogelijk niet lang op zich wachten. Volgens TechCrunch bespreekt het bestuur van Anthropic de plannen in mei, waarbij een definitieve keuze over de financiering en waardering kan vallen.

De snelle stijging in waardering wordt duidelijk in vergelijking met eerdere rondes. In februari haalde Anthropic nog circa 30 miljard dollar op tegen een waardering van ongeveer 380 miljard dollar. Eerder zou het bedrijf bovendien voorstellen hebben afgewezen die het al op zo’n 800 miljard dollar waardeerden, wat aangeeft dat het mikt op nog hogere bedragen.

Miljardensteun van Big Tech voor Anthropic

Grote technologiebedrijven hebben zich al nadrukkelijk aan Anthropic verbonden. Google investeerde recent 10 miljard dollar tegen een waardering van 350 miljard dollar en kan dat bedrag verder verhogen bij het behalen van prestatiedoelen. Ook Amazon stapte in en heeft plannen om die investering uit te breiden. Het is nog onduidelijk of deze partijen ook deelnemen aan een nieuwe ronde.

Anthropic werd in 2021 opgericht door voormalige medewerkers van OpenAI en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een belangrijke speler in de AI-markt. Het bedrijf richt zich op toepassingen voor onder meer softwareontwikkeling en cybersecurity.

Recent trok Anthropic aandacht met een nieuw AI-model dat volgens Bloomberg in staat is om kwetsbaarheden in kritieke software op te sporen en te benutten. Vanwege de mogelijke risico’s wordt dit systeem slechts beperkt beschikbaar gesteld aan een selecte groep bedrijven. Desondanks zou het model al door onbevoegden zijn benaderd.

De opmars van Anthropic vergroot de druk op concurrenten zoals OpenAI, dat eveneens werkt aan nieuwe modellen en zijn productstrategie aanscherpt. Beide bedrijven worden gezien als belangrijke kandidaten voor een beursgang op relatief korte termijn, waarbij Anthropic volgens Bloomberg mogelijk al in oktober de stap naar de beurs kan zetten.