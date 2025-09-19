Netskope bereikt waardering van 8,6 miljard dollar na beursgang

Cybersecuritybedrijf Netskope maakte een sterk beursdebuut op de Nasdaq. Het aandeel sloot de eerste handelsdag 18 procent hoger op 22,49 dollar, na een intraday-piek van 24,40 dollar.

Dit meldt Bloomberg. De onderneming haalde 908 miljoen dollar op door 47,8 miljoen aandelen te verkopen tegen 19 dollar per stuk. Eerder lag de inschatting nog tussen 15 en 17 dollar per aandeel.

Met de notering komt de waardering van Netskope uit op circa 8,6 miljard dollar. Het bedrijf, opgericht in 2012 en gevestigd in Santa Clara, ontwikkelt het cloud-native SASE-platform Netskope One. Deze oplossing draait op bare metal servers in meer dan 120 datacenters wereldwijd.

Het wordt gebruikt voor veilige toegang tot bedrijfsapplicaties, netwerkisolatie en databeveiliging. Medewerkers loggen in via de Netskope One Client, die zowel connectiviteit als risicodetectie biedt. De ingebouwde Zero Trust Engine analyseert dataverkeer met AI om verdachte activiteiten vroegtijdig te blokkeren.

Volgens CEO en medeoprichter Sanjay Beri, die eerder leidinggevende was bij Juniper Networks en Ingrian Networks, speelt Netskope in op de noodzaak om zowel netwerken als beveiliging opnieuw uit te vinden voor het cloud- en AI-tijdperk.

Sterke groei

Netskope groeit fors. De onderneming meldde een jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) van 707 miljoen dollar per eind juli, een stijging van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste helft van dit jaar kwam de omzet uit op 328 miljoen dollar, 31 procent meer dan vorig jaar. Het nettoverlies daalde van 207 miljoen naar 170 miljoen dollar in dezelfde periode. Beri gaf aan dat winstgevendheid op termijn niet de directe focus is, maar dat positieve kasstromen de belangrijkste maatstaf zijn.

De beursgang van Netskope bevestigt de opleving van de Amerikaanse IPO-markt, die sinds de coronapandemie jarenlang op een laag pitje stond. Dit jaar hebben technologiebedrijven in de VS al meer dan 13 miljard dollar opgehaald via beursnoteringen. Dat is meer dan het dubbele van dezelfde periode vorig jaar. De Renaissance IPO-index, een belangrijke graadmeter voor nieuwe beursintroducties, staat dit jaar ruim 25 procent hoger en doet het daarmee beter dan de Nasdaq-index, die 16 procent winst noteert.

Recente noteringen van onder meer Gemini Space Station, Figure Technology Solutions en Firefly Aerospace lieten eveneens sterke debuten zien, terwijl StubHub juist een zwakkere start kende met een koersdaling van 6 procent.

Voor vroege investeerders zoals Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital, Accel Partners en Sequoia Capital levert de notering forse rendementen op. Lightspeed kan zijn investering ruim vijf keer vermenigvuldigd zien, goed voor een belang dat wordt gewaardeerd op circa 1,5 miljard dollar.

De IPO werd geleid door Morgan Stanley en J.P. Morgan. Netskope-aandelen zijn genoteerd op de Nasdaq onder het tickersymbool NTSK.