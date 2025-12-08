Nvidia investeert in Skild AI bij waardering van 14 miljard

Skild AI is in gesprek met SoftBank en Nvidia over een financieringsronde van meer dan 1 miljard dollar (860 miljoen euro). De maker van foundation models voor robots zou hiermee een waardering krijgen van ongeveer 14 miljard dollar. Dat is bijna drie keer de 4,7 miljard dollar die het bedrijf begin dit jaar waard was.

Dat stelt Reuters op basis van bronnen. Bij de investeringsronde eerder dit jaar haalde Skild AI 500 miljoen dollar op bij investeerders als Nvidia, LG’s venture-arm en Samsung. Het bedrijf, opgericht in 2023 door voormalig Meta AI-onderzoekers en gesteund door Amazon en Lightspeed Venture Partners, probeert te helpen bij het ontwikkelen van universele software die als brein voor robots kan dienen.

Skild AI richt zich op AI-modellen voor robots van alle formaten, zonder zelf hardware te bouwen. De technologie gebruikt uitgebreide datasets om robots perceptie en besluitvaardigheid bij te brengen die vergelijkbaar zijn met die van mensen. Het bedrijf onthulde zijn eerste general-purpose AI-model in juli en stelt dat het systeem zich kan aanpassen aan uiteenlopende omgevingen en taken, van magazijnlogistiek tot huishoudelijke klusjes.

Vorig jaar haalde Skild AI al 300 miljoen dollar op tijdens de Serie A tegen een waardering van 1,5 miljard dollar. Investeerders als Jeff Bezos, SoftBank Group en Khosla Ventures deden toen mee. De Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick probeert ondertussen de robotica-ontwikkeling te versnellen door bijeenkomsten met CEO’s uit de sector, meldde Politico vorige week. De Trump-regering overweegt volgend jaar een presidentieel decreet over robotica.

