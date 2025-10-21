Atlassian voltooit overname The Browser Company

Update 21-10-2025 – Atlassian heeft de overname van The Browser Company voltooid, het bedrijf achter de browsers Dia en Arc. Samen willen ze de browser opnieuw uitvinden voor kenniswerkers in het AI-tijdperk. De browsers moeten werknemers helpen bij het verbinden van apps, tabs en taken.

Atlassian belooft dat de browser wordt gebouwd met vertrouwen en security in gedachten, zodat bedrijfsdata beschermd blijft. De browser wordt geoptimaliseerd voor de SaaS-applicaties waarin werknemers hun dag doorbrengen.

Origineel – Atlassian neemt The Browser Company over om Dia te ontwikkelen tot de browser voor kenniswerkers. De acquisitie moet browsertechnologie veranderen van passief surfen naar actief werken in het AI-tijdperk.

Atlassian richt zich met deze acquisitie op een specifieke doelgroep: kenniswerkers die een op hen toegesneden browser nodig hebben. De verwachting is dat Dia niet voor het algemene publiek wordt gebouwd, maar juist voor de specifieke behoeften van professionals die hun dag doorbrengen in verschillende webapplicaties.

De overname past bij Atlassian’s missie om het potentieel van elk team te ontketenen. Door deze visie uit te breiden naar browsertechnologie, wil het bedrijf de manier waarop werk wordt gedaan in het AI-tijdperk fundamenteel veranderen.

Browser voor werk, niet voor surfen

Atlassian CEO Mike Cannon-Brookes kondigde de overname aan van The Browser Company of New York, de makers van de Arc-browser. Het projectmanagement-bedrijf wil met Dia een browser bouwen die specifiek ontworpen is voor workflows, in plaats van louter browsen.

“Huidige browsers zijn niet gebouwd voor werk. Ze zijn gebouwd voor browsen – nieuws lezen, video’s kijken, recepten opzoeken”, stelt Cannon-Brookes. “De meeste tabbladen vertegenwoordigen een taak die gedaan moet worden. Een meeting plannen, een design reviewen, een werkitem updaten in Jira. Voordat je het weet, zie je door het bos van tabbladen niet meer.”

De huidige browsers behandelen elke tab hetzelfde, zonder begrip van werkcontext of prioriteiten. Ze bieden geen hulp bij het verbinden van verschillende tools. Dit gebrek aan werkbewustzijn zorgt ervoor dat browsers toekijkers blijven in plaats van actieve assistenten.

AI-gestuurde werkervaring

Dia moet werknemers anders gaan ondersteunen. De browser zal geoptimaliseerd worden voor SaaS-applicaties waar dagelijks mee gewerkt wordt. Tabbladen krijgen context die helpt om werk vooruit te brengen. AI-skills en persoonlijk werkgeheugen moeten connecties leggen tussen apps, tabbladen en taken.

Security en compliance krijgen speciale aandacht. Hoewel 85 procent van bedrijfsworkflows in webbrowsers plaatsvindt, gebruikt minder dan 10 procent van organisaties een beveiligde browser. Dia moet daarom security, compliance en admin-controls in elk aspect inbouwen.

De combinatie van The Browser Company’s passie voor gebruikersvriendelijke browsers en Atlassian’s expertise in teamproductiviteit moet een nieuwe werkervaring mogelijk maken. Het doel is een browser die daadwerkelijk helpt bij het doen, in plaats van alleen het bekijken van content.

Cannon-Brookes toont zich optimistisch over de samenwerking. “We sprinten naar deze kans toe en benutten elkaars sterke punten. Ik ben enthousiast over de weg die voor ons ligt.”

Tip: Atlassian’s System of Work-visie krijgt vorm met Teamwork Collection en Rovo AI Agents