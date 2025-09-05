Microsoft stelt ISO-release Windows 11 25H2 uit

Microsoft meldt dat de ISO-bestanden van Windows 11 versie 25H2 later beschikbaar komen dan gepland.

In de officiële blogpost over de release naar het Release Preview-kanaal werd eerder nog aangegeven dat de downloadbare installatiebestanden deze week zouden verschijnen, maar op 4 september werd daar een update aan toegevoegd. Daarin staat dat de ISO’s vertraagd zijn en op een later moment beschikbaar komen. Een concrete nieuwe datum noemt Microsoft niet.

Windows 11 versie 25H2 is inmiddels wel beschikbaar voor testers in het Release Preview-kanaal van het Windows Insider-programma. Daarmee is de laatste testfase gestart voordat de update later dit jaar breder wordt uitgerold. Het tijdstip van de release lag in de lijn der verwachting, want Microsoft brengt al enkele jaren rond september of oktober een nieuwe Windows-versie uit. Naar verwachting wordt 25H2 aan het eind van september als optionele update beschikbaar voor reguliere gebruikers en volgt de algemene beschikbaarheid in oktober.

In tegenstelling tot versie 24H2 is Windows 25H2 geen volledige nieuwe release. Microsoft kiest dit keer voor een zogenoemd enablement package. Dat betekent dat versie 24H2 en 25H2 dezelfde kern en systeembestanden delen. De nieuwe functies zitten al in de maandelijkse kwaliteitsupdates van 24H2 maar worden pas actief na installatie van het enablement package. Dat pakket is klein en snel te installeren en verandert de versie met één herstart in 25H2.

PowerShell 2.0 en WMIC verdwijnen

De update bevat ook enkele wijzigingen in functionaliteit. Zo verdwijnen oudere onderdelen zoals PowerShell 2.0 en WMIC. Verder krijgen zakelijke en onderwijsomgevingen nieuwe mogelijkheden om vooraf geïnstalleerde Microsoft Store-apps te beheren of te verwijderen via Group Policy en MDM. Volgens Microsoft moet dat IT-beheerders meer controle geven over standaardsoftware. Ook spreekt het bedrijf over verbeteringen aan drivers en toekomstige integratie van AI-technologie.

Hoewel er dus vernieuwingen op komst zijn, benadrukt Microsoft dat de overstap van 24H2 naar 25H2 vooral gericht is op een efficiëntere manier van upgraden, met minimale downtime voor gebruikers. Voor nieuwsgierige testers zonder toegang tot de ISO’s blijft voorlopig alleen de installatie via Windows Update in het Release Preview-kanaal beschikbaar.