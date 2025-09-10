DevRev Computer: AI-assistent wordt AI-collega

Met de lancering van Computer is DevRev uiterst ambitieus. Een herdefinitie van hoe machines met mensen werken, ofwel een herstel van ons dagelijks werk vanuit de kapotte staat waarin het zich zou bevinden. Slaan die verheven beweringen ook ergens op?

Computer is een nieuw AI-platform dat bedrijfsdata uit silo’s moet halen voor een AI-assistent met een menselijke maat. Naast een functie om te chatten is Computer ook in staat om content te creëren, informatie te updaten en naar wens en inzicht te handelen binnen bedrijfssystemen.

De meeste AI-tools kunnen wel algemene vragen beantwoorden, maar falen bij specifieke bedrijfsvragen zoals “Wat is de laatste stand van onze dealerpipeline?”, concludeert DevRev. Computer moet dit probleem aanpakken door alle bedrijfsdata te verenigen in een DevRev-exclusieve vorm van een knowledge graph genaamd Computer Memory.

Het platform draait op twee gepatenteerde technologieën. Computer Memory vormt de knowledge graph die complexe relaties tussen teams, klanten en producten in kaart brengt. Computer Airsync zorgt voor realtime synchronisatie van data terwijl toegangsrechten en compliance behouden blijven.

Van scrapen naar handelen

Waar traditionele AI-tools vooral data verzamelen en samenvatten, gaat Computer een stap verder. Het systeem kan tickets aanmaken, deze toewijzen aan de juiste medewerker en automatisch klantcommunicatie opstellen, alles terwijl Salesforce en Jira synchroon blijven.

Volgens Michael Machado, Corporate Vice President bij DevRev, creëert dit wat het bedrijf “Team Intelligence” noemt. “Het is het collectieve inzicht dat vrijkomt wanneer teams, klanten en producten eindelijk verbonden zijn.”

Unicorn-status als fundament

Het bedrijf achter Computer heeft stevige financiering. DevRev werd eerder dit jaar een unicorn na het ophalen van 100,8 miljoen dollar, waarmee de totaalwaarde op 1,1 miljard kwam. Nu voegt het aan die flinke waarde ook flinke claims toe. Dat is niet nieuw: we zagen Cognition Labs met Devin spreken over de “eerste AI-software engineer”, maar na onspectaculaire praktische resultaten verdween deze oplossing weer naar de achtergrond.

CEO Dheeraj Pandey, eerder medeoprichter van Nutanix, geeft DevRev echter meer legitimiteit dan andere partijen. Hij benadrukt dat Computer niet gaat om meer automatisering of apps. “De desktop maakte software persoonlijk. Mobile maakte het draagbaar. Computer geeft ons agens, omdat AI voor het eerst complete context heeft binnen een onderneming.”

Praktische resultaten

DevRev is nu beschikbaar in bèta voor bestaande DevRev-klanten. Een volledige lancering staat later dit jaar gepland, waarbij iedereen hun bedrijfsdata kan verbinden.

Bedrijven als Velocity Global, Bolt en Bill.com werken al met DevRev’s technologie. Klanten rapporteren indrukwekkende resultaten: 85 procent van supporttickets wordt automatisch opgelost, met 50 procent lagere supportkosten en 10 uur tijdwinst per medewerker per week. Voorbij deze efficiëntie hoopt DevRev echter duidelijk op meer, namelijk een totaal andere verstandhouding tussen mens en machine. We houden DevRev Computer (en eventuele andere applicaties) sterk in de gaten.