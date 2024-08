DevRev wordt unicorn-bedrijf na ophalen 100 miljoen

Na een nieuwe investeringsronde is DevRev meer dan een miljard dollar waard. Deze keer haalde het bedrijf 100,8 miljoen dollar op.

DevRev werd in 2021 gelanceerd door Nutanix-oprichter Dheeraj Pandey, toen het al een jaar ‘in stealth‘ opereerde. Het bedrijf laat ontwikkelaars AI-oplossingen bouwen op basis van data uit legacy-systemen, waarbij deze gegevens op te zoeken en te analyseren zijn.

Door de extra injectie van 100,8 miljoen dollar is de totaalwaarde van DevRev gestegen naar 1,1 miljard dollar. Wie boven de magische grens van 1 miljard komt, mag zichzelf een “unicorn” noemen.

Vertrouwen

“Design speelt een sleutelrol bij het opbouwen van vertrouwen bij eindgebruikers, die onvermijdelijk getuige zijn geworden van de AI-hypecyclus van kapotte prototypes en op maat gemaakte eenmalige GPT-wrappers die inherent niet te onderhouden en niet veilig zijn”, aldus Pandey. “Vertrouwen wordt opgebouwd door snelle, nauwkeurige en gepersonaliseerde AI-oplossingen te leveren.”

Een groot voordeel van DevRev is volgens Pandey dat het beter teamwork mogelijk maakt tussen verschillende afdelingen. De verwachtingen van klanten zijn idealiter een stuk inzichtelijker dan voorheen voor ontwikkelaars binnen organisaties met deze oplossing.

Pandey kan in ieder geval rusten op het vertrouwen van partijen die hem ook bij de opbouw van Nutanix steunden. Zo is Vinod Khosla, oprichter van Khosla Ventures, ervan overtuigd dat Pandey een van de weinigen is die AI inzetbaar kan maken voor organisaties.

Lees ook: Onderzoek gestart naar investering van Amazon in Anthropic