Voorlopige deal met Microsoft opent deur voor beursgang OpenAI

Microsoft en OpenAI hebben een voorlopige overeenkomst gesloten die de AI-ontwikkelaar in staat moet stellen zich om te vormen tot een commerciële onderneming. Daarmee zetten de twee partners een nieuwe stap in hun intensieve samenwerking.

De deal is nog niet definitief en details over de commerciële afspraken ontbreken, stelt Reuters. Wel benadrukken beide bedrijven dat ze werken aan een bindende overeenkomst. Voor OpenAI is de herstructurering een manier om onder een meer traditionele bestuursvorm kapitaal op te halen en zich voor te bereiden op een mogelijke beursgang.

Microsoft stak in 2019 een miljard dollar in het bedrijf en voegde begin 2023 nog eens tien miljard dollar toe. Tot nu toe had het softwareconcern het alleenrecht om OpenAI’s modellen en tools via het Azure-platform te verkopen, en beschikte het over voorkeurs­toegang tot de technologie. Dit exclusieve karakter is de afgelopen tijd deels losgelaten, zodat OpenAI zijn eigen infrastructuur kan opbouwen. Daarbij hoort onder meer het Stargate-datacenterproject, waarvoor het bedrijf contracten ter waarde van honderden miljarden dollars sloot met onder meer Oracle en Google.

De groei van de omzet tot miljarden dollars vraagt om een bredere bedrijfsstructuur en samenwerking met meerdere cloudpartijen. Zo wil OpenAI voldoende capaciteit garanderen om de sterke vraag naar AI-diensten te blijven bedienen. Microsoft streeft ondertussen naar blijvende toegang tot de technologie van OpenAI.

De non-profitpoot van OpenAI blijft een rol spelen in de nieuwe opzet. Volgens interne documenten zou deze tak op termijn meer dan honderd miljard dollar ontvangen, goed voor ongeveer een vijfde van de totale waardering die het bedrijf in de private markt nastreeft. Daarmee zou het tot de best gefinancierde non-profitorganisaties ter wereld behoren.

Langdurig geschil met Musk

De manier waarop OpenAI moet opereren leidde eerder tot een langlopende controverse met Elon Musk. Musk maakte ooit deel uit van het oorspronkelijke oprichtingsteam van OpenAI, maar spande in het voorjaar van vorig jaar een rechtszaak aan. Hij gaf toen aan dat hij wilde dat het bedrijf zou terugkeren naar de oorspronkelijke missie om kunstmatige algemene intelligentie te ontwikkelen ten bate van de mensheid, in plaats van winst na te streven.

Onduidelijk is nog welk belang Microsoft in de toekomst behoudt in OpenAI en of het exclusieve toegang krijgt tot de nieuwste generaties modellen. Tegelijkertijd werken de bedrijven ook als concurrenten: zowel in consumenten­chatbots als in AI-oplossingen voor bedrijven, terwijl Microsoft zijn eigen modellen ontwikkelt om minder afhankelijk te zijn van zijn partner. Daarnaast maakte de onderneming deze week bekend dat het zijn gebruik van kunstmatige intelligentie uitbreidt door naast OpenAI ook technologie van Anthropic te integreren in Office 365.

Voordat de herstructurering kan worden afgerond, moeten toezichthouders in Californië en Delaware nog toestemming geven. OpenAI mikt erop de nieuwe structuur nog dit jaar te realiseren. Wordt de deadline niet gehaald, dan dreigt het bedrijf aanzienlijke financiering mis te lopen.