Adobe plukt vruchten van AI-investeringen

Adobe heeft zijn vooruitzichten voor het lopende boekjaar opnieuw naar boven bijgesteld na sterke resultaten over het derde kwartaal van fiscaal 2025.

De omzet groeide tot 5,99 miljard dollar, een stijging van elf procent ten opzichte van een jaar eerder, of tien procent bij constante valuta. De winst per aandeel kwam uit op 4,18 dollar volgens GAAP en 5,31 dollar non-GAAP. Beide cijfers lagen boven de gemiddelde verwachtingen van analisten, waardoor het aandeel na de beursgang in de nabeurshandel in waarde steeg.

Topman Shantanu Narayen wees op de rol van kunstmatige intelligentie binnen het productaanbod. Adobe’s generatieve AI-model Firefly, dat onder meer functies als generative fill in Photoshop aandrijft, ligt volgens hem aan de basis van een nieuw groeipad. Hij benadrukte dat de terugkerende omzet beïnvloed door AI inmiddels boven de vijf miljard dollar uitkomt en dat de doelstelling voor AI-first omzet dit jaar al is overtroffen.

CFO Dan Durn stelde dat de recordcijfers vooral te danken zijn aan sterke abonnementsinkomsten in zowel Digital Media als Digital Experience. Volgens hem bevestigen de resultaten dat de strategie om AI diep in alle oplossingen te integreren werkt.

De Digital Media-divisie zag de omzet met twaalf procent toenemen tot 4,46 miljard dollar, terwijl de jaarlijkse terugkerende inkomsten uit dit segment bijna 18,6 miljard dollar bereikten. Digital Experience noteerde een omzet van 1,48 miljard dollar, een groei van negen procent, waarbij de abonnementencomponent elf procent toenam.

Verdere uitrol AI-strategie

Naast Firefly breidt Adobe zijn aanbod inmiddels uit met AI-agenten die routinetaken zoals klanttrajecten en doelgroepsegmentatie kunnen automatiseren. Analisten zien deze stap als een aanwijzing dat Adobe zijn AI-strategie verder wil uitrollen richting productiviteit en automatisering, en zich daarmee sterker wil onderscheiden in de markt.

Het bedrijf benadrukt bovendien dat het AI-functionaliteit zo ontwikkelt dat deze direct toepasbaar is in bestaande creatieve processen. Daarmee probeert Adobe een praktische en betrouwbare benadering te hanteren in een landschap waar veel concurrenten experimenteren met nieuwe modellen zonder directe integratie in workflows.

Voor het vierde kwartaal rekent Adobe op een omzet van tussen de 6,075 en 6,125 miljard dollar. De winst per aandeel wordt daarbij geraamd op 4,27 tot 4,32 dollar volgens GAAP en tussen 5,35 en 5,40 dollar op non-GAAP-basis. Voor heel fiscaal 2025 verwacht het bedrijf een omzet van 23,65 tot 23,70 miljard dollar en een winst per aandeel van 16,53 tot 16,58 dollar (GAAP) of 20,80 tot 20,85 dollar (non-GAAP).