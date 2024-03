Met Firefly Services en Custom Models wil Adobe bedrijven helpen bij het creëren van persoonlijke content.

De nieuwe diensten zijn onthuld tijdens de Adobe Summit. Firefly Services bouwt voort op de generatieve AI-tool waarmee gebruikers met een tekstopdracht een afbeelding kunnen genereren. Firefly Services geeft bedrijven toegang tot 20 generatieve en creatieve API’s, tools en diensten die handmatig werk overnemen. Denk hierbij aan het resizen van assets voor verschillende kanalen, het uitbreiden van achtergronden in afbeeldingen en het vervangen van taal in een afbeelding voor lokalisatie.

“Teams kunnen nieuwe content genereren, alle noodzakelijke aanpassingen zoals het resizen en vervangen van objecten of achtergronden doorvoeren, en vervolgens de content in de afgeronde assets die klaar zijn voor levering onderbrengen”, omschrijft Adobe. Voor creatieve professionals moet dit helpen bij het ondersteunen van marketingbehoeften, waar vaak vraag is naar personalisatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor afbeeldingen die op social media geplaatst worden.

Custom Models

De andere nieuwe dienst die eveneens tijdens de Adobe Summit het levenslicht ziet, Custom Models, helpt bij het trainen van Firefly-modellen. Met de aangepaste modellen moet het mogelijk zijn om de output zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het merk van het bedrijf, inclusief objecten, achtergronden en stijl in een afbeelding. Adobe maakt hiervoor fine-tuning van het Firefly-model mogelijk door 10 tot 20 afbeeldingen toe te staan. De governance- en security-mechanismen moeten ervoor zorgen dat de content, data en workflows van het merk binnen de organisatie blijven.

Tip: Canva verstevigt positie tegenover Adobe met koop van Affinity