EU-ministers akkoord over digitale euro

EU-ministers hebben vrijdag een akkoord bereikt over de volgende stappen voor de uitrol van een digitale euro. De elektronische munt moet een alternatief worden voor de dominante Amerikaanse betalingssystemen van Visa en Mastercard. De ECB hoopt de wetgeving rond juni gereed te hebben.

De ECB verwacht de wetgeving tegen juni klaar te hebben. Daarna heeft de bank nog twee en een half tot drie jaar nodig om de digitale euro daadwerkelijk te lanceren. Dit betekent dat een Europese digitale munt pas rond 2028 beschikbaar zou kunnen zijn.

Verschillende EU-landen hebben nationale digitale betalingssystemen, maar geen systeem dat in alle 27 lidstaten wordt geaccepteerd. De nieuwe munt zou deze fragmentatie kunnen oplossen.

Verminderde afhankelijkheid van Amerika

De discussie over een digitale euro heeft dit jaar aan kracht gewonnen. Europa wil haar afhankelijkheid van andere landen verkleinen op belangrijke terreinen als energie, financiën en defensie. De ECB presenteert de digitale euro als methode om Europa’s vertrouwen op Amerikaanse creditcard-systemen te verminderen en als reactie op de wereldwijde stablecoin-initiatieven gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

De elektronische munt werkt als een digitale portemonnee met steun van de Europese Centrale Bank. Ondanks deze voordelen heeft de ECB nog geen wettelijke goedkeuring gekregen. Parlementsleden en bankiers uiten zorgen dat het project bankfondsen kan uithollen, te duur wordt of de privacy beperkt.

Ministers krijgen inspraak

Tijdens de bijeenkomst in Kopenhagen bereikten EU-ministers een compromis met ECB-president Christine Lagarde en Eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Het akkoord geeft ministers zeggenschap over de uitgifte van een digitale munt en het maximumbedrag dat inwoners kunnen bezitten.

“Het compromis dat we hebben bereikt houdt in dat voordat de ECB een definitieve beslissing neemt over uitgifte, er een mogelijkheid is voor discussie in de Ministerraad”, verklaart Paschal Donohoe, voorzitter van de ministervergaderingen.

Ook bereikten partijen overeenstemming over de procedure voor het vaststellen van bezitlimieten. Een deelnemer aan de vergadering meldt aan Reuters dat de ECB een voorgestelde bezitslimiet zal voorleggen voor goedkeuring door de Europese Raad van Ministers voor Financiën.

“De digitale euro is niet alleen een betaalmiddel, maar ook een politiek statement over de soevereiniteit van Europa en zijn capaciteit om betalingen af te handelen, inclusief grensoverschrijdend, met een Europese infrastructuur en oplossing”, aldus Lagarde tijdens de persconferentie.

